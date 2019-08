Dziękuję za Waszą służbę!

Święto Wojska Polskiego to doskonała okazja, by nie tylko uczcić rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiego zwycięstwa, które zatrzymało bolszewicką nawałę, lecz także podziękować i Waszym bohaterskim przodkom, i Wam – współczesnym żołnierzom. Podziękować i przekazać słowa uznania za patriotyzm, profesjonalizm, oddanie i służbę Ojczyźnie. Dziś to Wy – żołnierze Sił Zbrojnych RP, przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku stoicie na straży bezpieczeństwa Polski i obywateli naszego kraju.

Naszym wspólnym życzeniem i celem jest silne, dobrze wyposażone i sprawnie dowodzone Wojsko Polskie. Dążę do zapewnienia Wam godnych, coraz lepszych warunków służby i pracy. To przede wszystkim Wasza zasługa, że siły zbrojne cieszą się dziś zaufaniem Polaków i dają im powód do dumy.

Dziękuję za Waszą służbę, pracę, za zaangażowanie oraz wysiłek. Za to, że Wasza postawa i profesjonalizm są doceniane przez obywateli naszego kraju oraz sojuszników i wzmacniają pozycję międzynarodową Polski.