Armia jest gwarantem niepodległości

Żołnierze i Pracownicy Cywilni Sił Zbrojnych!

Szanowni Czytelnicy „Polski Zbrojnej”!

Jak co roku 15 sierpnia, w rocznicę wiktorii warszawskiej, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji proszę przyjąć gratulacje oraz życzenia satysfakcji i wielu sukcesów w pełnieniu zaszczytnej służby Żołnierza Rzeczypospolitej. Składam wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim, którzy codzienną rzetelną pracą umacniają niepodległość naszej Ojczyzny. Serdeczne myśli kieruję także do rodzin wojskowych, które są dla swoich bliskich bezcennym oparciem, przyczyniając się w ten sposób do budowania siły i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Jubileusz 100-lecia odrodzenia, obrony i odbudowy suwerennego państwa polskiego często przypomina nam o bojowych zasługach przodków i poprzedników. Młoda armia, sformowana z ludzi o mężnych, śmiałych i patriotycznych sercach, należała do pierwszych instytucji i fundamentów wolnej Rzeczypospolitej. Wojsko już u zarania niepodległości stanęło na straży granic państwowych i swobód odzyskanych przez nasz naród. Walcząc na wielu frontach, obroniło prawo przynależności rodaków z Wielkopolski, Śląska i Kresów do Macierzy. Wreszcie, odparło nawałę bolszewicką i w ciężkim, bohaterskim boju zapewniło odrodzonej Polsce trwały wolny byt.

Dzisiaj to Państwo kontynuują te wspaniałe tradycje, strzegąc całości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej oraz spokoju i bezpieczeństwa współobywateli. Chcę podkreślić, że my, Polacy, bardzo wysoko cenimy honor munduru wojskowego, a noszących go godnie żołnierzy głęboko szanujemy. Armia jest gwarantem niepodległości i powodem narodowej dumy. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych dziękuję dziś każdemu z Państwa zwłaszcza za wkład w modernizację Wojska Polskiego oraz rozwój współpracy z naszymi partnerami w NATO. Wierzę, że dzięki wzajemnemu wsparciu Polska będzie coraz mocniejszym punktem Sojuszu na jego wschodniej flance oraz elementem architektury pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie.