Absolwencka służba przygotowawcza

29 lipca w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęło się szkolenie służby przygotowawczej dla certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.

Przedsięwzięcie jest skrócone do miesięcznego intensywnego szkolenia, gdyż młodzi elewi mają już solidną bazę, którą zdobyli w trakcie licznych szkoleń i zajęć w swych profilowanych uczelniach średnich. Jak mówi dowódca kompanii szkolnej kpt. Damian Smejlis: „widać, że do koszar nie przybyli zupełni laicy, tylko świadomi i zdeterminowani młodzi ludzi, których znaczna część wiąże przyszłość z mundurem żołnierza Wojska Polskiego”.



Elewi szkolić będą się do szczebla drużyny, zgłębiając tajniki regulaminu ogólnego, musztry, ale poznają również sól rzemiosła zmotoryzowanych, czyli szkolenia taktyczno-ogniowe. Nauczą się realizować zadania na polu walki, organizować patrole i punkty kontrolne, poznają zapach spalonego prochu podczas licznych strzelań. Wszystko po to, aby za miesiąc po złożeniu przysięgi wojskowej stać się żołnierzami rezerwy i już we wrześniu móc ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

– Celem szkolenia jest przygotowanie elewów do sprawnego współdziałania na współczesnym polu walki, tak aby decydując się na wstąpienie w szeregi Wojska Polskiego mogli płynniej wejść w struktury pododdziałów zawodowych – podkreślił jeden z instruktorów odpowiedzialnych za szkolenie młodych elewów.