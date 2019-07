Modyfikacja czołgów T-72

T-72, którymi dysponuje Wojsko Polskie, nie są czołgami radzieckimi. W latach 80. produkowano je (na licencji) w gliwickim Bumarze-Łabędy. Zakład doskonale zna ten czołg - ma odpowiednią wiedzę, technologie i załogę, by szybko i sprawnie przeprowadzić remont i modyfikację. Dzięki podpisanej umowie zakład może pracować, rozwijać zatrudnienie, kompetencje oraz zdolności. To istotne wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego i jego perspektyw.

Po modyfikacji T-72 będą sprawne i nowocześniejsze. Będą zdolne do walki. Żołnierze wojsk pancernych będą mogli doskonalić umiejętności. Umowa przewiduje remont i modyfikację zarówno używanych przez wojska pancerne pojazdów, jak i czołgów stojących w magazynach Agencji Mienia Wojskowego. Te maszyny zostaną ponownie uruchomione. Uzyskają łączność cyfrową, która pozwoli na pełną kompatybilność z używanymi systemami dowodzenia, a także doposażone zostaną w niezbędny sprzęt umożliwiający efektywne działanie oraz prowadzenie ognia w nocy. Modyfikacja T-72 była rekomendowana przez żołnierzy, m.in. z Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej.

Wojska pancerne są trzonem wojsk lądowych. Żołnierze muszą mieć sprzęt, by ćwiczyć i się doskonalić. Remont T-72 pozwoli na efektywne utrzymanie zdolności bojowej wojsk pancernych do czasu wprowadzenia czołgu nowej generacji pk.WILK. Modyfikacja ponad trzystu egzemplarzy czołgu T-72 (w latach 2019-2025) to niepodważalna wartość operacyjna dla brygad wykorzystujących ten sprzęt. 21 Brygada operując na czołgach T-72 pomyślnie przeszła certyfikację i w przyszłym roku weźmie odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania, za tzw. szpicę NATO – to świadczy o wartości bojowej sprzętu.

Plan modernizacji technicznej wojska do 2026 r., opiewający na kwotę 185 mld zł, dotyczy zarówno zakupów, jak i modernizacji wojska - to 45 miliardów złotych więcej niż poprzedni plan modernizacji technicznej. Modernizacja to nie tylko zakupy, to także remont sprzętu już funkcjonującego w wojsku – jego unowocześnianie do pożądanego poziomu.

Tekst: Wydział Prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej