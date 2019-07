Groty dla wojsk lądowych

Rzecznik DWOT, ppłk Marek Pietrzak, podkreśla jednak, że choć 6 Brygada Powietrznodesantowa i 25 Brygada Kawalerii Powietrznej będą pierwszymi jednostkami wojsk lądowych do których trafią Groty, to nie będą pierwszymi podmiotami poza „terytorialsami”, do których przekazana została na wyposażenie nowa polska broń. – To pierwsze brygady, ale nie pierwsze instytucje do których przekazaliśmy broń. Wcześniej Groty otrzymały centra szkolenia oraz Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej – wyjaśnia.

Modułowy System Broni Strzeleckiej 5,56 mm Grot to pierwszy od II wojny światowej karabinek maszynowy w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez polskich inżynierów. Specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Fabryki Broni „Łucznik” prace nad bronią rozpoczęli na początku ubiegłej dekady. Prototyp MSBS został zaprezentowany w 2011 roku. W 2016 roku został podpisany kontrakt na dostawę wersji „R” (pozbawionej cech bojowych), przeznaczonej dla kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 5 września 2017 podpisano umowę na dostawę do 2022 roku 53 tys. bojowej wersji Grota.