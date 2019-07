Kolejne drony dla WOT-u

W najbliższych miesiącach żołnierze z brygad obrony terytorialnej z województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, pomorskiego, kujawsko- pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz śląskiego otrzymają rozpoznawcze drony klasy mini Fly Eye 3.0. O podpisaniu z WB Electronics umowy (wartej 31,2 mln złotych) poinformował wczoraj w mediach społecznościowych minister obrony Mariusz Błaszczak. – Żołnierze terytorialsi choćby podczas ostatnich podtopień udowodnili, że są zawsze gotowi, zawsze blisko. Do realizacji ich zadań niezbędny jest najnowocześniejszy sprzęt. Zdecydowałem o zakupie 9 dodatkowych zestawów bezzałogowców Fly Eye dla WOT, łącznie 36 dronów – napisał szef resortu obrony.

Zestawy dronów zostaną kupione w ramach rozszerzenia umowy podpisanej w grudniu ubiegłego roku. Dokument dotyczył wprawdzie dostawy dla WOT-u trzech zestawów Fly Eye o wartości 10 mln zł, ale w kontrakcie zapisano możliwość dokupienia kolejnych systemów.

Jak podkreśla ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa WOT, terytorialsi z trzech brygad, do których już trafiły Fly Eye, czyli podlaskiej, lubelskiej oraz podkarpackiej, przygotowują się do używania dronów. – Do tej pory zrealizowano szkolenie producenta WB Electronics i kursy w oparciu o Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie. Na przełomie sierpnia i września planowane jest rozpoczęcie lotów szkolnych – wyjaśnia. Ppłk Pietrzak dodaje, że żołnierze wojsk obrony terytorialnej będą używać Fly Eye do różnorodnych zadań. Na przykład do prowadzenia rozpoznania wskazanych rejonów, podczas działań kryzysowych i poszukiwawczych oraz wykonywania zadań na rzecz innych rodzajów rodzajów sił zbrojnych.

Fly Eye mają skrzydła o rozpiętości 3,9 metra, ważą około 11 kg, napędzane są silnikiem elektrycznym, który pozwala im osiągnąć prędkość do 170 km/h. Maksymalna wysokość, na której mogą operować to około 6 kilometrów, a w powietrzu mogą spędzić około 3 godzin (przy korzystnych warunkach pogodowych).