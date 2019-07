F-35 wylądowały w Powidzu

Cztery amerykańskie myśliwce F-35, dwa F-15 oraz samolot C130 Hercules wylądowały dziś na lotnisku wojskowym w Powidzu. Była to część operacji „Rapid Forge”, w ramach której stacjonujące w Niemczech amerykańskie samoloty zmieniły swoją lokalizację na bazy w Polsce, Litwie i w Estonii. W Powidzu myśliwce F-35 tankowały, a F-15 odtworzyły gotowość bojową.

Operacja „Rapid Forge” została przeprowadzona przez Dowództwo Amerykańskich Sił Powietrznych w Europie (U.S. Air Forces in Europe). Jej celem, jak wyjaśnia w komunikacie Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, ma być zwiększenie interoperacyjności z sojusznikami i partnerami NATO oraz zwiększenie zdolności operacyjnych sił powietrznych USA w Europie. Amerykańskie samoloty pojawiły się dziś w trzech bazach: w Polsce, na Litwie i w Estonii.

W Powidzu, w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego, wylądowały cztery myśliwce F-35, dwa F-15 oraz samolot C130 Hercules. Myśliwce zostały zatankowane na płycie lotniska, założono im również uzbrojenie ćwiczebne. – Nasze ćwiczenia polegały na tym, by jak najszybciej zmienić lokalizację samolotów oraz odnowić ich gotowość bojową – wyjaśniał lt. col. Kevin „Boone” Cruson z US Air Force, pilot F-22. Polskie siły powietrzne zapewniły amerykańskim pilotom obsługę nawigatorów. Operacja na lotnisku w Powidzu trwała kilkadziesiąt minut. – Nasze lotnisko daje bardzo duże możliwości logistyczne. Dzięki naszemu zabezpieczeniu, sojusznicy mogą spokojnie wykonywać swoje zadania – mówił płk pil. Krzysztof Szymaniec, dowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. – Dla nas to jest nie tylko okazja do przećwiczenia procedur, ale też pokazania naszych możliwości w tym zakresie – tłumaczył dowódca.

Operacja „Rapid Forge” odbywała się również na Litwie i w Estonii. Do bazy Siauilai na Litwie z Niemiec przyleciały samoloty F-15E i C-130J Super Hercules. Tam też tankowały i zostały uzbrojone w amunicję ćwiczebną. Do bazy Amari w Estonii przyleciały F-15E Strike Eagles oraz MC-130J Commando II. Trenowały wyłącznie tankowanie.