Zdobądź stopień naukowy doktora na WAT

Wojskowa Akademia Techniczna od kilkudziesięciu już lat umożliwia zdobycie stopnia naukowego doktora. Do tej pory uprawnienia do doktoryzowania były przypisane konkretnym wydziałom, a kandydaci przygotowywali się do uzyskania stopnia na studiach doktoranckich – studiach III stopnia. Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tzw. ustawa 2.0) wprowadziła zasadę, że kształcenie doktorantów będzie mogło odbywać się wyłącznie w szkołach doktorskich.

Inżynieria mechaniczna, automatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz nauki o bezpieczeństwie – to tylko kilka z dyscyplin, w jakich będą mogły doktoryzować się osoby, które rozpoczną studia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej. To obecnie jedyna taka szkoła wyższego szkolnictwa wojskowego. Rekrutacja już trwa, zakończy się 19 sierpnia.

REKLAMA

Pierwsza rekrutacja

Taką szkołę, jako pierwsza z uczelni nadzorowanych przez MON, uruchomiła właśnie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. – Przygotowania do jej otwarcia trwały kilka miesięcy. To była ogromna praca, bo przecież tworzyliśmy całkiem nową jednostkę organizacyjną. Musieliśmy opracować m.in. koncepcję funkcjonowania szkoły, regulamin, zasady rekrutacji kandydatów, programy kształcenia – mówi dr inż. Piotr Zalewski, dyrektor Szkoły Doktorskiej WAT (SDR WAT).

Nowo powstała szkoła będzie prowadziła kształcenie w siedmiu dyscyplinach naukowych: automatyce, elektronice i elektrotechnice, informatyce technicznej i telekomunikacji, inżynierii lądowej i transporcie, inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej, naukach o bezpieczeństwie oraz naukach chemicznych. Jak podkreśla dyrektor SDR WAT studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach będą funkcjonowały do końca 2023 r. A to oznacza, iż do tego czasu w Akademii będą zarówno doktoranci „wygaszanych” studiów III stopnia oraz sukcesywnie rekrutowani do szkoły doktorskiej, nowi doktoranci.

Pierwsi z nich będą mogli rozpocząć kształcenie 1 października. Rekrutacja właśnie ruszyła i potrwa do 19 sierpnia. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty, w tym wniosek oraz kopie: dyplomu ukończenia studiów, certyfikatów językowych oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe zbieżne z wybraną dyscypliną naukową. Kandydatów czeka m.in. postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja przyzna punkty rankingowe (uzależnione np. od oceny na dyplomie studiów magisterskich). Wyniki będą znane do 6 września 2019 r.

Nowością w kwestii rekrutacji jest to, że w odróżnieniu od naboru na studia doktoranckie, do szkół doktorskich nie mogą aplikować nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi. Dotychczas było to powszechną praktyką w uczelniach wyższych. – To istotne ograniczenie, ale ustawodawca przewidział dla tej grupy możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym – mówi dr inż. Zalewski.

Nowości w kształceniu

Kształcenie w Szkole Doktorskiej WAT potrwa osiem semestrów i będzie się odbywało według autorskiego, wspólnego dla wszystkich doktorantów programu przygotowanego przez uczelnię. – Ustawa dała nam w tym względzie dużą swobodę, więc program jest teraz bardziej niż dotąd zindywidualizowany. Dzięki temu doktorant będzie mógł się skupić przede wszystkim na pracy badawczej – wyjaśnia dr inż. Zalewski.

Kształcenie będzie się więc odbywało według indywidualnego planu badawczego przygotowanego przez doktoranta i promotora oraz w formie zajęć dydaktycznych. W ramach tych ostatnich doktoranci będą musieli zaliczyć moduł podstawowy, obowiązkowy dla wszystkich dyscyplin naukowych (100 godzin), moduły fakultatywne związane z konkretnymi dyscyplinami (co najmniej 200 godzin) oraz praktyki zawodowe w wymiarze do 180 godzin (jeśli przewiduje je indywidualny program kształcenia doktoranta).

– Zmieni się także forma prowadzenia zajęć – w miejsce wykładów pojawią się seminaria i warsztaty oraz sposób oceny. Doktoranci nie będą już zdawać egzaminów i otrzymywać ocen końcowych. Te ostatnie zastąpią noty ogólne w systemie zero-jedynkowym, czyli zaliczone lub niezaliczone – wyjaśnia dyrektor SDR WAT.

Nowością będzie też śródokresowa ocena realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta (po drugim roku kształcenia). Będzie ona prowadzona przez trzyosobową komisję z udziałem osoby spoza uczelni. Negatywna ocena będzie skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

Stypendium dla doktorantów

Zgodnie z przepisami ustawy, wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej WAT, nieposiadający stopnia doktora, będą otrzymywać stypendium. Będzie ono uzależnione od wysokości pensji profesorskiej i osiągnięć doktoranta. Do czasu otrzymania oceny śródokresowej miesięczne świadczenie wyniesie co najmniej 37 proc. wynagrodzenia zasadniczego profesora (min. 2104,65 netto), a po uzyskaniu pozytywnej oceny stypendium będzie mogło wzrosnąć do wysokości 57 proc. wynagrodzenia zasadniczego profesora (min. 3242,29 netto). Stypendia doktoranckie będą mogły być wypłacane maksymalnie przez cztery lata.

Koncepcja kształcenia doktorantów w SDR WAT zakłada też nowe zasady typowania promotorów. Przyjęto, że będzie nim mógł być nauczyciel akademicki – posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego – zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, deklarujący działalność naukową w dyscyplinach naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej, aktywny naukowo i posiadający dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat. – Intencją ustawodawcy było, by ten rodzaj kształcenia odbywał się na zasadzie partnerstwa promotor – młody badacz. Rola promotora w nowym systemie kształcenia doktorantów będzie więc fundamentalna – mówi dr inż. Zalewski.

Zgodnie z Ustawą 2.0, do 30 września 2022 r., warunkiem koniecznym do utworzenia w uczelni akademickiej szkoły doktorskiej jest posiadanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych. Aby utrzymać uprawnienia do doktoryzowania, uczelnia będzie musiała otrzymać kategorię co najmniej B+ (w skali od A+ do C) podczas cyklicznej oceny Komisji Ewaluacji Nauki. Pod uwagę będzie tu brana m.in. działalność naukowa uczelni w danych dyscyplinach Pierwsza parametryzacja szkół wyższych ma zostać przeprowadzona w 2021 roku.