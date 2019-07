„Operacja Wuhan” na ostatniej prostej

Już tylko 100 dni pozostało do otwarcia VII Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych w chińskim Wuhan. O przygotowaniach reprezentacji Wojska Polskiego do najważniejszej wojskowej imprezy czterolecia i o nadziejach związanych z jej startem mówi płk Tomasz Bartkowiak, szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Choć na wojskowe igrzyska w Wuhan pojedzie najliczniejsza reprezentacja Wojska Polskiego w historii naszych startów, to rywale wysyłają do Chin jeszcze więcej zawodników. Ze wstępnych zgłoszeń wysłanych do komitetu organizacyjnego igrzysk wynika, że polska reprezentacja pod względem liczebności jest poza pierwszą dziesiątką. Stawiamy na jakość a nie ilość?

Zgadza się. Wysyłamy zawodników z tych dyscyplin, w których stać nas na zdobycie medali. W przeciwieństwie do wielu innych reprezentacji nie nadużywamy gościnności organizatorów, którzy zobowiązali się do pokrycia kosztów pobytu wszystkich sportowców i określonej grupy towarzyszących im osób. Dzięki temu, jak i powiększeniu liczby dyscyplin w programie imprezy, te igrzyska będą rekordowe pod względem frekwencji.

W reprezentacji Polski najwięcej jest lekkoatletów i pływaków, czyli przedstawicieli najbardziej medalodajnych dyscyplin. To głównie od ich postawy zależeć będzie miejsce, które zajmie reprezentacja w klasyfikacji medalowej igrzysk. Jakie cele postawiono reprezentantom Wojska Polskiego w Wuhan?

Nasz najlepszy dotychczasowy rezultat – czwarte miejsce – osiągnęliśmy na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2011 roku. Pamiętajmy jednak, że na tej imprezie nie startowali Rosjanie, którzy mają bardzo mocną reprezentację. Ich zespół wygrał klasyfikację ostatnich igrzysk w Korei Południowej i jest głównym faworytem w Wuhan. Sądzę, że także Chiny, Brazylia i Korea Południowa są poza naszym zasięgiem. Drużyna powalczy więc o powtórzenie wyniku z Korei, czyli o piąte miejsce i z takim zadaniem jedziemy do Chin. Znacząco wzmocniliśmy naszą reprezentację w lekkiej atletyce i pływaniu i mam nadzieję, że zawodnicy staną na wysokości zadania.

Nie będzie to łatwe, bo apetyt na czołową piątkę mają choćby nasi zachodni sąsiedzi.

Zapowiada się ciekawa rywalizacja z Niemcami. Nie zapominamy również o takich sportowych potęgach jak Francja i Włochy. Wiemy, że Niemcy bardzo się wzmocnili, zwłaszcza w tych dyscyplinach i konkurencjach, które włączono do programu igrzysk. My w tych nowych sportach nie mamy pewnych kandydatów do medali. Tymczasem, aby wywalczyć piątą lokatę w klasyfikacji medalowej trzeba, moim zdaniem, zdobyć przynajmniej 20 złotych krążków. Przed czterema laty do zajęcia tej pozycji wystarczyło dziesięć złotych medali.

Przed czterema laty na podium stanęli wszyscy maratończycy, a oprócz nich wszyscy zawodnicy, którzy reprezentowali nas w pływaniu, szermierce i pięcioboju morskim. Czy w Wuhan może być podobnie?

Oczywiście nie mam nic przeciwko takiemu scenariuszowi. Najważniejsze, aby nasi sportowcy zdobywali medale z najcenniejszego kruszcu, bo to one w największym stopniu decydują o pozycji w końcowej klasyfikacji. Mamy mocne reprezentacje w lekkiej atletyce, pływaniu, szermierce, pięcioboju morskim i nowoczesnym oraz kolarstwie. Mam nadzieję, że na medal spiszą się też judoczki i żeglarki. Nie bez szans na podium są też nasi reprezentanci w boksie, strzelectwie, triatlonie, zapasach i biegach na orientację.

Reprezentacja Wojska Polskiego jest bardzo dobrze przygotowana do startu w Wuhan. Duża w tym zasługa kampanii „Zostań żołnierzem”, w której wystąpiła Sofia Ennaoui. Dzięki niej wielu sportowców przekonało się, że warto wstąpić w szeregi armii. Ponad 150 zawodników odbyło podstawowe szkolenie przygotowujące do służby i złożyło przysięgi wojskowe. Najlepsi z nich trafili już na etaty w wojskowych zespołach sportowych. Kolejni trafią do nich po igrzyskach w Chinach, po których nastąpi rotacja w składach WZS. Większe zainteresowanie czołowych polskich sportowców wojskiem to również efekt znacznego skrócenia dla nich podstawowego szkolenia. Wreszcie dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy resortami obrony narodowej oraz sportu i turystyki potencjał sportu wojskowego, a zarazem i sportu polskiego, powiększy się o dodatkowe 36 etatów w WZS-ach. Dążymy do tego, aby w przyszłości na igrzyskach olimpijskich połowę medali zdobywali żołnierze. Marzy nam się, aby na mistrzostwach świata i Europy w takich dyscyplinach jak lekka atletyka czy szermierka 50 procent miejsc na podium zajmowali reprezentanci Wojska Polskiego.



Płk Tomasz Bartkowiak z najlepszymi zawodniczkami Regionalnych Mistrzostw CISM w Biatlonie

Aby tak się stało, ważna jest nie tylko modelowa współpraca pomiędzy dwoma resortami, ale również z polskimi związkami sportowymi. Jak ona wygląda z perspektywy przygotowań reprezentacji Wojska Polskiego do igrzysk w Chinach?

Bardzo dobrze. Działacze sportowi doceniają to, że dzięki ofercie wojska poprawia się sytuacja materialna wielu zawodników. Zwalniają ich na odbycie szkoleń i wspierają ich starania o przyjęcie na etat do wojskowych zespołów sportowych. Wspólnie staramy się tak dobierać kalendarz startów żołnierzy, by nie kolidował on z kluczowymi występami w zawodach cywilnych. Niektórzy sportowcy na igrzyska w Wuhan będą dolatywać prosto z imprez, na których walczyć będą o punkty do rankingu olimpijskiego, bardzo ważnego jeśli chodzi o wywalczenie przepustek na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Bardzo byśmy chcieli, aby współpraca z kluczowymi związkami sportowymi była jeszcze lepsza. Cieszy nas, że w niektórych dyscyplinach coraz więcej do powiedzenia mają nasi trenerzy. Liczymy na to, że będą jeszcze bardziej doceniani.

Tak się złożyło, że na dwóch ostatnich wojskowych igrzyskach pierwsze medale dla Polski zdobywali judocy. W Rio de Janeiro brąz zdobyła drużyna męska, a w Mungyeong srebro drużyna kobiet. W Wuhan pierwszy zdobyty medal będzie 135. w historii startów Polaków w wojskowych letnich igrzyskach. Kto może go zdobyć?

Pierwszego dnia po otwarciu igrzysk również odbędą się turnieje drużynowe w judo. W planie są także pierwsze finały w pływaniu i strzelectwie, rywalizację o medale indywidualne zakończą szablistki i floreciści, a także poznamy medalistów w kolarstwie – kobiety i mężczyźni walczyć będą w jeździe indywidualnej na czas. Nie znam jeszcze dokładnego harmonogramu startów, ale mam nadzieję, że już od pierwszego dnia mocno włączymy się do rywalizacji o medale.

Jak wygląda ostatnia prosta przygotowań do startów w Chinach? Jak „Operacja Wuhan” wygląda od strony logistycznej?

Przed nami jeszcze sporo pracy. M.in. dbamy o to, aby zapewnić wszystkim sportowcom jak największy komfort podróży do Wuhan. Finalizujemy wynajęcie od komercyjnej linii lotniczej samolotu czarterowego. Planujemy, że poleci nim grupa ok. 240 sportowców i osób towarzyszących. Przed odlotem odbędzie się uroczyste pożegnanie reprezentacji. Za kilka dni wróci z Wuhan z rekonesansu trzech naszych oficerów. Czekamy na ich raport o warunkach, jakie stworzono naszej reprezentacji w wiosce olimpijskiej. Mam nadzieję, że wszyscy wywiozą z niej dobre wrażenia, a oprócz tego – co najistotniejsze – poczucie wykonania zadań, które im postawiono.