Legia Akademicka w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, dla studentów ochotników w ramach programu edukacji wojskowej „Legia Akademicka” to intensywny czas praktycznego poznawania rzemiosła wojskowego i ćwiczeń wojskowych.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów różnych uczelni wyższych z całego kraju. Uczestnikami programu mogą być, zarówno studenci kobiety jak i mężczyźni. Wszyscy uczestnicy programu mogą odbyć szkolenie wojskowe oraz uzyskać stopień wojskowy, który dla wielu z nich daje przepustkę do pozostania w służbie czynnej. Legia Akademicka to możliwość na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na część praktyczną składa się sześciotygodniowy program ćwiczeń wojskowych. W Czarnej Dywizji realizują go dwie jednostki wojskowe: najpierw od 30 czerwca do 10 sierpnia 10. Brygada Kawalerii Pancernej (10BKPanc) w Świętoszowie, a następnie od 18 sierpnia do 28 września 34. Brygada Kawalerii Pancernej (34BKPanc) w Żaganiu.