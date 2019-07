Pięć przysiąg żołnierzy WOT

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą, żołnierze zobowiązują się do godnego reprezentowania wartości oraz ideałów, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków.

Najbliższa niedziela będzie szczególnym dniem dla ponad pół tysiąca żołnierzy oraz ich rodzin i bliskich. W pięciu miastach odbędą się zaprzysiężenia kolejnych ochotników, którzy kończą właśnie szkolenia podstawowe w Wojskach Obrony Terytorialnej. Duża część żołnierzy, którzy jutro złożą przysięgę, to osoby, które zdecydowały się wstąpić do WOT w ramach projektu „Wakacje z WOT” oraz Ci, którzy wiosną tego roku stanęli do kwalifikacji wojskowej i podczas niej złożyli wnioski o służbę w WOT.

Przysięgi wojskowe są jednym z symboli narodowych, które przez całe tysiąclecia towarzyszyły polskiemu żołnierzowi. W jej treści kryją się bliskie każdemu Polakowi wartości, takie jak obowiązek oraz dyscyplina. To one nadają sens żołnierskiej służbie, uczą odpowiedzialności, zaszczepiają w umyśle i sercu pamięć spraw najważniejszych, nadrzędnych: racji państwa i miłości do Ojczyzny.

JANÓW LUBELSKI

80 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową w Rynku Miejskim w Janowie Lubelskim. Będzie to już dwudziesta przysięga w historii lubelskiej brygady. Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00. 40% składających przysięgę stanowić będą uczniowie, ponadto wiele osób wykonujących interesujące zawody takie jak: kontroler jakości mebli, elektryk, lekarz weterynarii, drwal oraz operator żurawia CNC.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi kpt. Damian STANULA, tel.: 725 880 174.

RZĄSKA (KRAKÓW)

108 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową na terenie jednostki wojskowej w Rząsce (ul. Krakowska 2). Uroczystość odbędzie się o godz. 11.00, będzie to już szósta przysięga wojskowa w historii małopolskiej brygady.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi mjr Bartosz KUBAL, tel.: 501 747 247.

CIECHANÓW

130 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową na terenie jednostki wojskowej w Ciechanowie (ul. Wojska Polskiego 54). Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00 i będzie połączona z obchodami święta brygady. Wśród przysięgających oprócz uczniów i studentów jest m.in. pani kierowca autobusu, mężczyzna, który zajmuje się dubbingiem, operator tankowania statków powietrznych, nauczycielka z dwoma swoimi uczniami, ojciec z synem oraz siedem koleżanek uczęszczających do tej samej klasy. 19% przysięgających w Ciechanowie to kobiety.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Aneta SZCZEPANIAK, tel.: 727 041 568.

LUBACZÓW

180 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową na Rynku w Lubaczowie. Uroczystość odbędzie się o godz. 12.30. 45% składających przysięgę stanowić będą uczniowie i studenci. Ponadto wśród zaprzysiężonych będzie rodzeństwo.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Witold SURA, tel.: 600 819 411.

SUWAŁKI

100 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową w na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Uroczystość odbędzie się o godz. 17.00. Składający przysięgę na Podlasiu to w dużej mierze uczniowie szkół średnich oraz studenci, co przekłada się to na niską średnią wieku (23 lata), aż 17% to kobiety.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Łukasz WILCZEWSKI, tel. 723 252 895.

