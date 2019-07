Ćwiartka zawiszaków

– To nie jest pokaz przygotowany z okazji naszego święta, ale jeden z elementów szkolenia żołnierzy. Jedyna różnica jest taka, że tym razem odbędzie się ono na oczach cywili, oczywiście z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa – mówi ppłk Adam Krysiak, dowódca 2 Batalionu Zmechanizowanego 15 BZ. BWP-y zaprezentują się w akcji jeszcze o godzinach: 11, 13 i 15. Ale to nie koniec atrakcji przygotowanych przez żołnierzy. – Pokażemy, jak wygląda kontrola ludności oraz pojazdów na posterunkach, jak przebiega patrolowanie terenu czy ochrona obiektów strategicznych. Elementy szkolenia zademonstrują także strzelcy wyborowi, ratownicy medyczni i saperzy – dodaje oficer. W Pierunkowie będzie można obejrzeć umiejętności zawiszaków z zakresu czarnej taktyki, walki wręcz, walki nożem czy ochrony VIP-a .

Na poligon wyjadą czołgi Leopard, Abrams i PT-91, a także bojowe wozy piechoty. Żołnierze pokażą też, jak odbija się zakładników z opanowanego przez terrorystów statku. A to wszystko z okazji święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W tym roku jest ono wyjątkowe, bowiem mija 25 lat od utworzenia jednostki. Zawiszacy zapraszają na Mazury, by świętować razem z nimi!

Żołnierze udostępnią swoim gościom także tor przeszkód. Został on tak przygotowany, aby mogły go pokonywać całe rodziny. Ci, którzy się na nim zmierzą będą musieli między innymi założyć mundur na czas czy przenosić skrzynki z amunicją. Dla najlepszych zawodników zawiszacy przygotowali nagrody.

Przez cały dzień będą się odbywały występy artystów z lokalnego Domu Kultury, prezentacja sprzętu, jakim żołnierze posługują się w czasie służby. Będzie również okazja, by skosztować najsłynniejszą wojskową potrawę, czyli grochówkę.

Weekend, czyli zawiszacy kontra terroryści

Natomiast w weekend warto zajrzeć do Portu Żeglugi Mazurskiej w Giżycku. Tu, w sobotę, żołnierze z kompanii rozpoznawczej przeprowadzą abordaż statku. – Scenariusz jest prosty. Terroryści opanowują jednostkę, po czym my wkraczamy do akcji. Przeszukujemy statek, zdobywamy niezbędne informacje i oczywiście uwalniamy zakładników. Będzie się działo, zapraszamy serdecznie – zachęca por. Karol Rajcow, dowódca pododdziału. Porwanie zakładników oraz ich brawurowe uwolnienie zostało zaplanowane na godzinę 13.

Nie mniej atrakcji będzie czekać wszystkich w następny weekend. W piątek 12 lipca na ulicach Giżycka zobaczymy defiladę, a w niej pojazdy, jakimi porusza się 15 Brygada Zmechanizowana oraz stacjonująca na Mazurach Batalionowa Grupa Bojowa NATO.

Z kolei na sobotę (13 lipca) zawiszacy zapraszają do Orzysza na „Walkę Czołgów”. To wielki piknik rodzinny, którego główną atrakcją będą działania obronne prowadzone przez czołgi: Leopardy, Abramsy i PT-91. Działania pancerniaków wesprą przeciwlotnicy oraz śmigłowce Mi-24 i Mi-17. Tegoroczna „Walka czołgów” będzie już trzecią edycją tej imprezy.

Krabem na rubieże

W weekend miłośnicy wojska przekonają się o tym, jakie czynności żołnierze zwykle wykonują na poligonach. Saperzy rozłożą most BLG i załadują sprzęt na amfibie, a artylerzyści na armatohaubicach Krab będą zdobywać rubieże i odpierać ataki przeciwnika. Żołnierze przeprowadzą też ewakuację rannych, a także uszkodzonych pojazdów z pola walki. Z bliska będzie można obejrzeć wojskowy sprzęt, m.in. czołg PT-91, samobieżny moździerz Rak, a nawet przymierzyć się do różnych rodzajów broni. Żołnierze przygotowali również pokazy musztry paradnej, a Orkiestra Wojskowa z Giżycka – koncert wojskowych (i nie tylko) przebojów.

Nie zabraknie atrakcji dla sportowych zapaleńców. Żołnierze proponują sprawdzenie kondycji w „Biegu Zawiszaka”, czyli biegu o Puchar Wyspy Giżyckiej, kolarstwie górskim, kajakarstwie czy zawodach cross-fitowych. Odbędzie się także wyścig quadów oraz (tradycyjnie już) mecz piłki nożnej: zawiszacy kontra samorządowcy.

Podczas obchodów święta zostanie odsłonięty pomnik Zawiszy Czarnego, patrona jednostki. W planach jest też otwarcie dwóch sal tradycji 15 Brygady. Żołnierze posadzą dęby, aby w ten sposób uczcić oficerów poległych w 1940 roku w Katyniu.

– Wszystkie wydarzenia są otwarte, zachęcamy do świętowania razem z nami! To niezwykła okazja nie tylko do tego, aby uczcić nasz jubileusz, ale także, aby przekonać się, czym się na co dzień zajmujemy – przekonuje kpt. Martyna Kupis, oficer prasowy 15BZ.