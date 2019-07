W kierunku bezpiecznej cyberprzestrzeni

- Podpisana dziś umowa tworzy ramy prawne do ściślejszej współpracy, powstaną także całodobowe punkty kontaktowe. Porozumienie tworzy również podstawy prawne do wspólnego reagowania na incydenty. Będziemy mogli liczyć na wsparcie sojuszników, sami będziemy też go udzielali. Nasze kompetencje do sprawnej cyberobrony rosną wraz z realizacją programu Cyber.mil.pl. - powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej po podpisaniu umowy dotyczącej współpracy w obszarze obrony cyberprzestrzeni pomiędzy MON a Sojuszem Północnoatlantyckim.

Porozumienie, które podpisali wiceminister Zdzikot oraz Antonio Missiroli, Asystent Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Zagrożeń Bezpieczeństwa jest pierwszą umową międzynarodową między Polską i NATO dotyczącą współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

- Solidarni także w cyberprzestrzeni! Podpisaliśmy porozumienie z NATO, tworzące ramy prawne do reakcji Sojuszu w razie cyberataku na Polskę. Rozwijamy zdolności Wojska we wszystkich domenach operacyjnych. Proces formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozwija się zgodnie z planem - odniósł się do podpisanej umowy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.