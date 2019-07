Wsparcie od polskich żołnierzy

Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie realizują szereg zdywersyfikowanych zadań na rzecz stabilizacji sytuacji na Bałkanach.

Jednym na najbardziej widocznych elementów wydzielonych do sił EUFOR jest Zespół Łącznikowo-Obserwacyjny stacjonujący w miejscowości Doboj. Żołnierze tego zespołu, oprócz zadań realizowanych zgodnie z decyzjami Kwatery Głównej operacji EUFOR ALTHEA, aktywnie pomagają najmłodszym mieszkańcom Bośni i Hercegowiny. W pomoc tę od wielu lat angażuje się również Stowarzyszenie „Szkoła dla pokoju”, które przekazało dla Zespołu Łącznikowo-Obserwacyjnego przybory szkolne, które następnie trafiły do najmłodszych ze szkół w rejonie odpowiedzialności polskiego zespołu. - Wybieraliśmy te szkoły, zazwyczaj z terenów wiejskich, do których uczęszcza kilkanaścioro dzieci. Okazywały radość nawet z najdrobniejszych upominków – wspomina dowódca sekcji podporucznik Artur Hubar. Wdzięczni byli również nauczyciele, którzy sami przyznali, że każdy, nawet najmniejszy gest ze strony żołnierzy PKW EUFOR jest wielką pomocą dla nich oraz uczniów.

Kolejną akcją charytatywną, w która zaangażowali się żołnierze całego kontyngentu było przekazanie mebli dla Szkoły Podstawowej „Klokotnica” w gminie Doboj Istok w dniu 26 czerwca. PKW EUFOR zorganizował akcję przy współdziałaniu i wysiłku wielu krajowych podmiotów, m. in.: burmistrza miasta Zbąszynek, fabryki mebli IKEA Industry Zbąszynek, 17 Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, która zorganizowała transport darów do Bośni i Hercegowiny. Dyrektor szkoły okazała wielką wdzięczność za otrzymane dary i zobowiązała się zorganizować dla uczniów zajęcia na temat Polski w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020. - Pięknie dziękuję za otrzymane od polskich żołnierzy wsparcie. To nie pierwszy raz, kiedy polscy żołnierze angażują się w pomoc dla mojej szkoły. Jesteście tutaj widoczni, a wasza praca powoduje uśmiech na twarzy moich uczniów. Jestem wam za to ogromnie wdzięczna – wspomniała dyrektor miejscowej szkoły.