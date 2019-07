Good Morning Dęblin!

Pokazy statyczne i dynamiczne, rekonstrukcje historyczne i podróż przez dzieje polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. W piątek w Dęblinie rozpocznie się dwudniowy piknik „Good Morning Dęblin”. Poprzedzi go wernisaż wyjątkowej wystawy – „Amerykańskie gwiazdy na polskim niebie”.

Wystawa, która zainauguruje piknik, będzie niezwykłą podróżą przez historię polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie lotnictwa. Ta rozpoczęła się w 1919 roku. – Wtedy pierwsza grupa amerykańskich pilotów-wolontariuszy przybyła do Polski, aby spłacić dług zaciągnięty wobec naszego kraju w czasie walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych – tłumaczy Jacek Zagożdżon z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które jest organizatorem pikniku. – Amerykanie dołączyli do 7 Eskadry Lotniczej, która została później przemianowana na 7 Eskadrę Myśliwską im. Tadeusza Kościuszki. Zresztą to por. pil. Elliot Chess zaprojektował doskonale znane godło, które wykorzystywane było później w 111 Eskadrze Myśliwskiej, Dywizjonie 303, a obecnie przez 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim – przypomina jeden ze współorganizatorów pikniku. Data wernisażu jest nieprzypadkowa, bo zaplanowano go w dniu święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Setna rocznica polsko-amerykańskiej współpracy lotniczej to jednak nie jedyny powód, dla którego właśnie teraz postanowiono zorganizować tę imprezę. – W tym roku obchodzimy także stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Stanów Zjednoczonych, więc jako muzeum poczuwamy się, aby kultywować również tę tradycję – tłumaczy Jacek Zagożdżon. Zwłaszcza że początki współpracy polsko-amerykańskiej sięgają nawet XVIII wieku, gdy Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski wraz z innymi Polakami brali udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Dlatego organizatorzy nie ograniczyli pikniku tylko do akcentów lotniczych. Ma on również opowiedzieć o tym, jak formowała się i wyglądała armia amerykańska od jej powstania do czasów współczesnych. – Przygotowaliśmy dioramy opisujące tę historię od pierwszych osadników amerykańskich, poprzez wojska walczące o niepodległość USA, w II wojnie światowej, Wietnamie i wszystkich innych konfliktach, w których Amerykanie do tej pory brali udział – zdradza pracownik Muzeum Sił Powietrznych.