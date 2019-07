Więcej ułatwień dla weteranów

Minister zaprezentował pakiet zmian, który wprowadzi więcej ułatwień i przywilejów dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami Polski. Projekt ten został przygotowany w ścisłej współpracy z żołnierzami i uwzględnia wszystkie zgłoszone przez nich postulaty. – Nowelizację ustawy, którą dziś prezentuję przygotowaliśmy wsłuchując się w głosy tych, których ona najbardziej dotyczy. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy spędziliśmy wiele godzin na intensywnych rozmowach z żołnierzami, tak aby wypracować skuteczne, efektywne i korzystne rozwiązania. Weterani potrzebowali tej ustawy, dlatego tym większa jest moja satysfakcja, że wkrótce doprowadzimy tę sprawę do końca - powiedział.

Nowelizacja umożliwi większe wsparcie dla weteranów poszkodowanych z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. Państwo otoczy ich kompleksową opieką medyczną obejmującą wszystkie schorzenia, a nie tylko te bezpośrednio związane z urazem lub chorobą nabytą podczas misji zagranicznej. Nowelizacji zapewni im bezpłatny dostęp do leków i wyrobów medycznych. Ponadto w projekcie znalazła się możliwość bezpłatnego udziału w turnusach readaptacyjno - kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny. Niezależnie od rozszerzonej opieki medycznej, podniesiona zostanie wysokość obowiązującego dodatku dla weterana poszkodowanego. Dodatek będzie przyznany także dla weteranów poszkodowanych, którzy mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1 do 9 %.

Ponadto rozszerzone zostanie prawo do uzyskania pomocy na naukę dla weteranów-poszkodowanych z uszczerbkiem orzeczonym na poziomie 30% i więcej. Po zmianach uprawniony mógłby np. nie tylko pozyskać dofinansowanie na studia zaoczne pierwszego stopnia, ale też kontynuować naukę i przy wsparciu państwa ukończyć studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra.



Film: sejm.gov.pl; Źródło: MON.

Nowe przepisy umożliwią każdemu weteranowi poszkodowanemu, bez względu na pobierane świadczenia, prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Jeżeli zdecydowałby się on na pobyt w Domu Weterana, ograniczone zostaną opłaty za taki pobyt do maksymalnie połowy miesięcznego dochodu zainteresowanego.

Każdy z weteranów – a obecnie jest to stale rosnąca grupa 23 tysięcy osób – będzie miał możliwość bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych. Dodatkowo wszyscy uzyskają bezpłatny dostęp do samorządowych obiektów sportowych.

Nowelizacja ustawy o weteranach, której pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie RP, ma przekrojowy charakter i wprowadza szereg ułatwień oraz przywilejów dla weteranów. MON na tym jednak nie kończy prac mających na celu właściwe i godne uhonorowanie bohaterów. – Postanowiłem, że przygotujemy cały pakiet rozwiązań dla weteranów i weteranów poszkodowanych, w tym inicjatywy pozalegislacyjne. Zdecydowałem już o powołaniu Centrum Leczenia Weteranów w Wojskowym Instytucie Medycznym. Będzie to wyspecjalizowana i rozbudowana komórka, której głównym zadaniem będzie pomoc poszkodowanym na misjach żołnierzom. Wprowadzimy również Kartę Weterana, która umożliwi im korzystanie z różnego rodzaju usług i towarów po preferencyjnych cenach na terenie całego kraju, niezależnie od rozwiązań przyjętych przez poszczególne samorządy. Po raz drugi zapewniłem także finansowanie udziału polskiej reprezentacji weteranów w kolejnej edycji igrzysk Invictus Games – informował minister.

Szef MON nawiązał również do bezpłatnych turnusów leczniczo-profilaktycznych po powrocie żołnierzy z misji do kraju. – Wiem, jak ważne jest wsparcie najbliższych podczas leczenia i rekonwalescencji, dlatego w turnusach weteranom będzie mógł towarzyszyć najbliższy członek rodziny, którego połowę kosztów pobytu pokryje Skarb Państwa.

Zdaniem ministra obrony narodowej wszystkie zmiany w ustawie to koszt około 12 mln złotych rocznie. – Szacunek i wsparcie dla weteranów to nasz bezsprzeczny obowiązek. Głęboko wierzę, że nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że będą to dobrze wydane pieniądze.

Podsumowując projektowane zmiany minister Mariusz Błaszczak zaznaczył wymierne efekty służby żołnierzy na misjach poza granicami kraju i w międzynarodowych strukturach wojskowych. – Weterani są naszym dobrem narodowym. To dzięki nim, międzynarodowa pozycja Polski jest w tej chwili najlepsza w historii. To oni są ambasadorami naszego kraju i umacniają status naszej Ojczyzny w Sojuszu Północnoatlantyckim – podkreślił szef MON.

Źródło: MON