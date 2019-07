Wojsko rzuca wyzwanie

Rzut granatem ćwiczebnym, nauka strzelania, praca z mapą i kurs pierwszej pomocy – m.in. takie zadania czekają na śmiałków, którzy zdecydują się, by przez jeden dzień zostać żołnierzem. W każdą sobotę wakacji w wybranych jednostkach wojskowych odbędą się zajęcia dla osób zainteresowanych służbą wojskową. To kolejny etap kampanii „Zostań żołnierzem RP”.

– Podstawą naszego bezpieczeństwa jest Wojsko Polskie. Musi być ono liczniejsze i właśnie temu służy kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, której kolejny etap dzisiaj rozpoczynamy – powiedział minister Mariusz Błaszczak w Łebie. Szef resortu obrony wziął udział w pikniku wojskowym zorganizowanym z okazji inauguracji kampanii popularyzującej służbę w armii. – Przygotowaliśmy w te wakacje nową ofertę dla wszystkich, którzy chcą poznać wojsko. Zapraszamy w soboty do wybranych jednostek wojskowych – dodał minister Błaszczak.

W ramach czwartego etapu kampanii „Zostań żołnierzem RP” resort uruchomił nowy program „Wojskowe wyzwanie”. Na czym on polega? W każdą sobotę od 13 lipca do 24 sierpnia będzie można zgłosić się do wybranych jednostek wojskowych, by przez jeden dzień spróbować żołnierskiego fachu. W ramach „Wojskowego wyzwania” sympatycy wojska będą mogli m.in. rzucić granatem ćwiczebnym, nauczyć się celowania i strzelania z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych, a także czytania mapy i podstaw musztry. Poznają także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zmierzą się z biegiem zespołowym na dystansie 1000 metrów. Zajęcia trwać będą od godziny 10 do 19. Każdy z uczestników dowie się także, co trzeba zrobić, by wstąpić do wojska lub skorzystać z oferty edukacyjnej MON.

– Nasza propozycja to coś więcej niż organizowane przez jednostki dni otwartych koszar. Podczas jednodniowego pobytu w jednostce wojskowej będzie można nie tylko poznać sprzęt i uzbrojenie, jakim posługują się żołnierze. Osoby, które podejmą wojskowe wyzwanie, będą mogły ocenić, czy dobrze czują się w roli żołnierza. Wezmą do ręki ćwiczebny granat, karabin, założą na siebie hełm i kamizelkę. Będą mogły z bliska obejrzeć sprzęt wojskowy i porozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień wykorzystują go w służbie – mówi Jacek Matuszak z Centrum Operacyjnego MON. – Akcja nie jest ukierunkowana na nabór do służby w konkretnym rodzaju sił zbrojnych. Wojskowe wyzwanie ma popularyzować służbę wojskową w ogóle i zapoznać potencjalnych kandydatów z naszą ofertą, w tym także z ofertą szkolnictwa wojskowego – uzupełnia Matuszak.

Jednodniowe szkolenie wojskowe przejść będzie można w siedemnastu jednostkach w całym kraju, m.in. w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, 15 Brygadzie Zmechanizowanej, w kieleckim Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 1 Brygadzie Pancernej, 17 Brygadzie Zmechanizowanej czy 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża. – Program zajęć w jednostkach będzie zbliżony, ale niektóre przygotują dla kandydatów dodatkowe wyzwania – zapowiada Jacek Matuszak z CO MON. I tak np. w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej kandydaci wezmą udział w naziemnym szkoleniu spadochronowym, w 15 Brygadzie Zmechanizowanej poznają tajniki walki wręcz, w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej wezmą udział w zajęciach z certyfikowanym instruktorem krav magi. Podhalańczycy zaproponują zajęcia ze wspinaczki górskiej i fragment szkolenia saperskiego, a żołnierze z pułków rozpoznawczych pokażą, na czym polega dobre maskowanie.

Kto może wziąć udział w projekcie? Wojskowe wyzwanie podjąć mogą osoby pełnoletnie (od 18. do 50. roku życia), posiadające polskie obywatelstwo. W czasie zajęć kandydaci nie będą umundurowani, ćwiczyć będą w strojach sportowych.

Szczegółowe informacje o „Wojskowym wyzwaniu” zamieszczone są na stronie internetowej wojsko-polskie.pl oraz na stronach internetowych jednostek wojskowych biorących udział w projekcie.

Piaty etap kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” potrwa do końca sierpnia i prowadzony będzie na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nad morze i nad jeziora ruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, które zainteresowanym udzielą informacji na temat służby wojskowej.

Ministerstwo zainaugurowało kampanię „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” 14 października 2018 roku. Od tego czasu wnioski o powołanie do służby złożyło ok. 17 tysięcy osób.