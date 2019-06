Akcja Serce po raz piąty

Dzisiaj załoga z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała kolejne w tym roku zadanie transportu medycznego organu przeznaczonego do przeszczepu. Akcja po trasie Gdynia - Szczecin - Lublin - Szczecin - Gdynia rozpoczęła się wczoraj popołudniu.

Wczoraj, w godzinach popołudniowych do Dyżurnej Służby Operacyjnej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wpłynęło zadanie wsparcia zespołu transplantologów z Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w zakresie transportu medycznego organów przeznaczonych do przeszczepu. Zgodnie z obowiązującymi procedurami wytypowano załogę i przygotowano do lotu samolot M28B Bryza z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. O godzinie 18.56 samolot dowodzony przez kpt. pil. Tomasza Kawulę wystartował z lotniska w Gdyni-Babich Dołach i o 20.00 lądował na lotnisku w Goleniowie. Po przyjęciu na pokład personelu medycznego, o godzinie 21.21, transportowo - desantowa Bryza wystartowała do Lublina, gdzie lądowała o godzinie 23.22. Zespół transplantologów udał się do jednego z lubelskich szpitali, a załoga przygotowała samolot do dalszej trasy. O godzinie 5.54 na pokładzie morskiej Bryzy ponownie znalazł się personel medyczny z przeznaczonym do przeszczepu organem i załoga rozpoczęła lot do Goleniowa, gdzie lądowała o 7.47. Lekarze, natychmiast udali się do szczecińskiego szpitala, gdzie już oczekiwał pacjent, zaś załoga rozpoczęła powrót na macierzyste lotnisko, na którym lądowała kilka minut przed dziewiątą.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczy w "Akcji Serce" od wielu lat. Zadanie tego typu załoga z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonywała już pięć razy w tym roku. W akcjach transportu zespołów medycznych z organami do przeszczepu, w ramach zorganizowanego systemu Akcji Serce uczestniczą załogi samolotów Bryza.