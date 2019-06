Szykują się zmiany w wojskowych emeryturach

Wiek 55 lat i co najmniej 25-letni staż służby – takie kryteria uprawniające do emerytury, muszą obecnie spełniać żołnierze zawodowi, którzy wstąpili do armii po 31 grudnia 2012 roku. Przepisy wkrótce mają się jednak zmienić. Trwają prace legislacyjne zakładające rezygnację z wymogu wieku przy przechodzeniu na emeryturę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, żołnierze zawodowi, którzy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 2012 roku muszą spełnić obecnie dwa kryteria, by przejść na emeryturę. To ukończony 55. rok życia oraz co najmniej 25-letni staż służby. Takie same regulacje dotyczą też funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przepisy te obowiązują od niecałych sześciu lat, ale wkrótce mają się zmienić. Chodzi o rezygnację z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Jedynym warunkiem otrzymywania świadczenia pozostanie 25-letni staż służby. W przypadku służb podległych MSWiA już w ubiegłym roku między resortem a związkami zawodowymi zostało podpisane odpowiednie porozumienie w tej sprawie. Przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji nie uwzględniał jednak żołnierzy.