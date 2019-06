„Parasol” WOT na Mazowszu

Podczas jednodniowych warsztatów odbędzie się prezentacja modułu zadaniowego. Jest to zespół pojazdów, sprzętu i wyposażenia, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Składa się on m.in. z samochodów ciężarowo-terenowych, quadów, cysterny do przewozu wody pitnej, masztu oświetleniowego, pił spalinowych czy agregatów prądotwórczych. W zależności od potrzeb moduł może być uzupełniany o dodatkowy sprzęt, a jego elementy składowe mają zapewnić. Ponadto 5 i 6 MBOT utrzymują w całodobowej gotowości Zespoły Oceny Wsparcia, których głównym zadaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia - jest ocena sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i terenową administracją wojskową, oszacowanie w jakie siły i środki ma być wyposażony moduł zadaniowy oraz jaki sprzęt powinien zostać użyty z pozostałych zasobów Sił Zbrojnych RP. Dzięki terytorialnemu charakterowi WOT, Zespół ma za zadanie być jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia i przygotować warunki do jak najszybszego wejścia modułu zadaniowego do akcji.

Kolejnym elementem systemu jest Zespół Wsparcia Odbudowy wypełniający niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach objętych skutkami kryzysu.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z 5 i 6 MBOT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek