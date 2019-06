Wyjątkowe Święto Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na drawskim poligonie 18 czerwca Dowództwo Generalne Rodzajów Si Zbrojnych świętowało piątą rocznicę utworzenia.

Uroczysty apel odbył się na poligonie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, gdzie trwa największe w 2019 roku ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-19. W uroczystości uczestniczyli żołnierze i pracownice resortu obrony narodowej Dowództwa Generalnego RSZ oraz żołnierze biorący udział w ćwiczeniu. Uroczystość uświetniła kompania honorowa z 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia pod batutą kpt. Grzegorza Rudnika.

Dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika podczas uroczystego apelu złożył żołnierzom i pracownikom serdeczne podziękowania. – Jako Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim podwładnym, wszystkim pracownikom resortu obrony narodowej, wszystkim tym, którzy na co dzień dobrym słowem (…) wspierają Dowództwo Generalne – mówił generał Mika. Generał w swoim przemówieniu zwrócił się do żołnierzy: – Dziękuję, życzę wspaniałego zdrowia, życzę sił, wielu motywacji do tego żeby kolejne lata dla Dowództwa Generalnego były tak owocne, jak odbywa się to do tej pory. Dziękuję za wasz trud i wysiłek.