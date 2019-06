PGZ przyznaje: element fotela był źle zaprojektowany

Przyczyny zdarzenia analizowała także Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Prace zostały już zakończone i niejawny raport z badania został przekazany m.in. ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do śmierci pilota przyczyniła się wada konstrukcyjna fotela katapultowego. W tej sprawie oświadczenie wydała Polska Grupa Zbrojeniowa.

W 2011 r. popełniono błąd na etapie projektowania elementu fotela katapultowego, który nie został wykryty w procesie sprawdzania i wdrażania części do produkcji – przyznała w oświadczeniu Polska Grupa Zbrojeniowa. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego uznała, że wadliwa konstrukcja tego elementu była przyczyną śmierci pilota samolotu MiG-29 w lipcu ubiegłego roku.

Koncern poinformował, że wchodzące w skład grupy kapitałowej PGZ Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. były producentem pierścieni ścinających będących elementami foteli katapultowych K-36DM stosowanych w samolotach Su-22 i MiG-29. W taki fotel wyposażona była także maszyna, która rozbiła się w Pasłęku. „Po katastrofie samolotu MIG-29, w której zginął pilot, spółka WZL-2 przeprowadziła audyt wewnętrzny, który miał na celu zbadanie okoliczności wprowadzenia do produkcji pierścienia w 2011 r. Materiał został przekazany prokuraturze” – czytamy w komunikacie PGZ.

Audyt wykazał, że „popełniono błąd na etapie projektowania detalu, który nie został wykryty w procesie sprawdzania i wdrażania części do produkcji”. Koncern zaznacza, że wdrożono już działania naprawcze: „wprowadzono nową szczegółową instrukcję projektowania nakazującą gromadzenie i przechowywanie danych do projektów konstrukcyjnych, prowadzenie kwalifikacji części pod względem ich znaczenia i odpowiedzialności oraz określania na etapie założeń do projektu zakresu wymaganych prób i badań. Ujednolicono również sposób sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji technicznej przez wprowadzenie w ścieżkach zatwierdzania ścisłej hierarchii i odpowiedzialności.” PGZ poinformowała także, że osoby odpowiedzialne za projekt zwolniono z pracy.

PGZ w swoim komunikacie zaznaczyła, że zgodnie z decyzją Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych, we wszystkich samolotach wyposażonych w fotele K-36DM wymieniono już pierścienie zaprojektowane w 2011 r. Wymiana została przeprowadzona w okresie od 30 sierpnia 2018 do 28 września 2018 roku. Ponadto we wrześniu 2018 roku przeprowadzono w Nadarzycach dodatkowe próby pokazowe, które potwierdziły prawidłowe działanie nowo zaprojektowanego i zamontowanego elementu.