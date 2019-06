Rekordowy „Projekt Wojownik” w Giżycku

– Żołnierze są silni, odporni fizycznie i psychicznie. Sama lubię oglądać filmy o wojsku, o misjach, kilka dni temu oglądałam „Przełęcz ocalonych”, a jedna z moich ulubionych książek to „Amerykański snajper”. Są to tematy mi bliskie i bardzo się cieszę, że mogę tu być – mówiła tuż przed zajęciami. – Wiem, że aktywność fizyczna to ważny element przygotowania żołnierzy do codziennej służby. Sztuki walki to sport, który wzmacnia nie tylko fizycznie, ale także psychicznie, dlatego polecam wszystkim tę dyscyplinę – podkreśliła mistrzyni MMA.

„Projekt Wojownik” to zorganizowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej cykl treningów sztuk walki dla weteranów misji wojskowych poza granicami kraju. Zajęcia prowadzą najlepsi zawodnicy MMA, boksu czy kick-boxingu. We wtorek w Giżycku – to właśnie tu stacjonuje 15 Brygada Zmechanizowana – rozpoczęła się 15. edycja wydarzenia. Razem z weteranami na macie stanęła Joanna Jędrzejczyk, trzykrotna mistrzyni świata w boksie tajskim, a także mistrzyni MMA federacji UFC w latach 2015-2017.

Chwilę później przyszedł czas na trening. No i się zaczęło! „Zajedzie nas”, „Mogłaby być żołnierzem”, było słychać już po rozgrzewce. A potem wcale nie było łatwiej. – Co to za pozycja? Nie jesteś na dyskotece! – upominała uczestników „Projektu wojownik”. – To były bardzo intensywne zajęcia. Wycisk był od samego początku aż do końca. Widać, że ta zawodniczka reprezentuje bardzo wysoki poziom – mówił tuż po zajęciach plut. Krzysztof Ojżanowski z 15 Brygady Zmechanizowanej. – Przyznam, że przed zajęciami wydawało mi się, że skoro poprowadzi je kobieta, wszystko odbędzie się na luzie, tymczasem Joanna zaimponowała mi swoją determinacja i dyscypliną – dodał.

Pod okiem najlepszej polskiej zawodniczki federacji UFC ćwiczyło aż 81 osób. To najwyższa frekwencja, jaką odnotowali organizatorzy cyklu. – „Projekt Wojownik” zawitał do 15 Brygady Zmechanizowanej po raz drugi. To jednostka, w której sztuki walki rozwijają się najlepiej w Wojsku Polskim, więc warto ją pokazywać. Chociażby po to, aby dać przykład innym – mówi płk Szczepan Głuszczak z WCEO, organizator zajęć. – Sztuki walki, choćby w podstawowym zakresie, powinni trenować wszyscy żołnierze, bez względu na to, czy są strzelcami czy kucharzami – dodaje.

I rzeczywiście, w 15 Brygadzie, nazywanej „Brygadą Wojowników” sztuki walki są sportem niemal powszechnym. W tym roku, żołnierz z jednostki, kpt. Tomasz Dembiński (tak jak płk Głuszczak), został nagrodzony Buzdyganem, nagroda przyznawaną przez „Polskę Zbrojną”, właśnie za opracowanie innowacyjnego programu taktycznego szkolenia walki w bliskim kontakcie. Laureaci nagrody, jak przystało na prawdziwych wojowników, postanowili zmierzyć się na macie. – Proponowałem sparing, już wtedy gdy odbieraliśmy nagrodę, ale wówczas się nie udało. Za to dziś mieliśmy podwójne „buzdyganowe” uderzenie – śmieje się kpt. Dembiński. – Fajnie było się zmierzyć, Tomek jest doświadczonym fighterem, więc cieszę się, że mogłem skorzystać z jego wskazówek – dodaje płk Głuszczak.

W zajęciach uczestniczyli nie tylko weterani i zawiszacy. Aby wziąć udział w „Projekcie Wojownik”, do Giżycka przyjechali także żołnierze z Batalionowej Grupy Bojowej NATO, która stacjonuje w Bemowie Piskim. – Oprócz tego, że służę w US Army, jestem też zawodnikiem MMA. Bardzo się cieszę, że mogłem trenować pod okiem Joanny Jędrzejczyk. To moja ulubiona zawodniczka MMA – mówi sierż. Alvin Williams z armii Stanów Zjednoczonych. Żołnierz przyznaje, że zajęcia same w sobie były także ciekawym doświadczeniem. –Trenowaliśmy ramię w ramię z Polakami, Brytyjczykami, Chorwatami i Rumunami. Takie wydarzenia pomagają nam poznać się nawzajem i zintegrować, a to dla nas ważne, bo budowanie interoperacyjności to to, po co tu jesteśmy – dodaje.

Jednak trening pod okiem Joanny Jędrzejczyk to nie wszystko, co dla uczestników „Projektu Wojownik” przygotował organizator. Żołnierze spotkali się także z Grzegorzem Wydrowskim z Fundacji Sprzymierzeni z GROM, który opowiedział im o tym jak się motywować do działania, a płk Głuszczak przeprowadził wykład dotyczący kontaktów z mediami. – Żołnierze powinni wiedzieć nie tylko, jak komunikować się z mediami, ale także co wolno, a czego nie powinni publikować w mediach społecznościowych – mówi płk Głuszczak. – Taka wiedza przyda się szczególnie tym uczestnikom zajęć, którzy myślą o karierze sportowej, bo w tym przypadku obecność w mediach, znajomość marketingu jest niemal tak samo ważna, jak dieta czy trening – dodał. Pierwszy dzień zajęć tradycyjnie zakończył trening jogi.

Drugi dzień treningu to kolejne wyzwania. Kpt. Dembiński poprowadzi zajęcia, na których dowiedzą się, jak postępować w przypadku ataku tzw. active shootera. – Chodzi o to, aby wiedzieć, co robić, gdy ktoś zaczyna strzelać w miejscu publicznym, na przykład w szkole czy centrum handlowym. Mówimy tu o sytuacji, w której nie mamy broni, a musimy obezwładnić napastnika . Tego typu zdarzenie miało miejsce niedawno w Szczecinie, kiedy żołnierz obezwładnił nożownika – mówi. – Bo nasze zadnie to nie tylko walka w czasie „W”, ale także obrona społeczeństwa na co dzień. Od tego jesteśmy – dodaje.

Z faktu, iż „Projekt Wojownik” odbywa się w 15 Brygadzie Zmechanizowanej bardzo zadowolony jest gen. bryg. Norbert Iwanowski, dowódca jednostki. – W przypadku zagrożenia musimy być gotowi do obrony, dlatego strzelanie, taktyka, a także umiejętność walki wręcz to nasz priorytet – mówi. – Mam nadzieję, że te zajęcia odbędą się u nas ponownie. W końcu jesteśmy „brygadą wojowników”, a to zobowiązuje – dodaje.

„Projekt Wojownik” to cykl zajęć, podczas których weterani trenują sztuki walki pod okiem mistrzów. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, za każdym razem w innej jednostce wojskowej, tak aby mogli w nich uczestniczyć żołnierze z całego kraju. Za każdym razem prowadzi je też inny trener. Dotychczas żołnierze ćwiczyli m.in. pod okiem Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego, Marcina „Polish Zombie” Wrzoska, Przemysława Salety czy Jana Błachowicza.