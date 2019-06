Błaszczak: zdolności obronne Polski będą wzmocnione

Finalizujemy pierwszą część negocjacji i przystępujemy do dalszych rozmów w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. To porozumienie wzmacnia zdolności obronne naszego wojska. Naszym celem jest bezpieczeństwo Polski i Polaków – powiedział minister Błaszczak w Waszyngtonie. Szczegóły umowy poznamy w środę.

Minister obrony narodowej przebywa w Stanach Zjednoczonych z czterodniową wizytą roboczą. Dzisiaj rozmawiał z Johnem Boltonem, doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie dotyczyło zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. Jutro prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpiszą umowę dotyczącą powiększenia liczebności amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Mariusz Błaszczak podziękował Boltonowi za jego zaangażowanie w negocjacje dotyczące porozumienia. – Finalizujemy pierwszą część negocjacji i przystępujemy do dalszych rozmów w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. To porozumienie wzmacnia zdolności obronne naszego wojska. Naszym celem jest bezpieczeństwo Polski i Polaków – poinformował minister Błaszczak. – Już jutro prezydenci Polski i USA ogłoszą porozumienie. To ważna data w historii naszego kraju i bardzo ważny dzień jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Można je porównać ze wstąpieniem Polski do NATO – dodał minister.

Podczas spotkania z dziennikarzami Błaszczak odniósł się także do wczorajszej wizyty w amerykańskiej bazie sił powietrznych Eglin na Florydzie. Właśnie tam stacjonuje 33 Skrzydło Myśliwskie amerykańskich sił lotniczych, które wyposażone jest w samoloty F-35. Jest tam także ośrodek szkoleniowy dla maszyn V generacji. Polska jest zainteresowana zakupem tych nowoczesnych maszyn. – Moja decyzja o tym, żeby zastąpić samoloty postsowieckie samolotami najnowocześniejszymi jest uzasadniona. Dziwie się, że moi poprzednicy zwlekali z jej podjęciem. Bezpieczeństwo jest bezcenne i jest priorytetem rządu – podkreślił minister obrony.