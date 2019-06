Mistrzostwa Wojska Polskiego w judo w Elblągu

Uroczyste otwarcie mistrzostw z udziałem organizatorów, zawodników i zaproszonych gości zaplanowano na 12 czerwca o godz. 17. 00 na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 135, zaś w dniu 13 czerwca o godz. 13.30 odbędzie się uroczyste zakończenie mistrzostw. Walki eliminacyjne i repasaże we wszystkich kategoriach wagowych zaplanowano w dniu 12 czerwca w godzinach 10. 00 - 14. 00. Tego samego dnia w godzinach 17.30 - 20.00 odbędą się walki finałowe. 13 czerwca w godzinach 10.00 - 13.00 odbędą się zmagania drużynowe.

Dodatkową atrakcją w ramach mistrzostw będzie "Piknik Militarny", który zostanie zorganizowany w oparciu o plac przed Halą Widowiskowo - Sportową przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Rozpoczniemy o 8.00 i zapraszamy do udziału w pikniku aż do godz. 20.00. W programie pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego, Punkty Promocyjne jednostek wojskowych 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Konkursy, zabawy i np. malowanie twarzy dla dzieci oraz bardzo wiele innych atrakcji. Zapraszamy mieszkańców miasta i regionu do udziału w tym niepowtarzalnym pikniku - 12 czerwca - 8.00 - 20.00. Jednocześnie zachęcamy do oglądania przebiegu całych mistrzostw czyli walk w dniach i godzinach podanych wyżej. Serdecznie zapraszamy także do udziału w uroczystości otwarcia mistrzostw oraz uroczystego ich zakończenia.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak, Zbigniew Tuszyński