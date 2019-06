Poza Pasem Taktycznym

Dla nich każdy dzień rozpoczyna się wcześnie rano i trwa do późnych godzin nocnych. Kucharze oraz pomoc kuchenna - to żołnierze, którzy w swoją służbę wkładają naprawdę dużo serca. A wszystko po to, żeby szkolący się żołnierze mogli zjeść smaczny posiłek.

Podczas szkolenia poligonowego bardzo często budzą się jako pierwsi i od razu udają się na swoje stanowiska. Kuchnia jest miejscem, gdzie spędzają najwięcej czasu. To właśnie tam dokładają wszelkich starań, żeby o wyznaczonych porach wydać pozostałym żołnierzom z 10 Brygady Kawalerii Pancernej posiłek.

Ich służba często jest niedoceniana. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przygotowanie jedzenia dla ponad półtoratysiąca żołnierzy wymaga bardzo dużych umiejętności oraz doświadczenia. To nie jest gotowanie dla kilkuosobowej rodziny. Tutaj ilości produktów są znacznie większe, a co za tym idzie - trzeba dokładnie wszystko przemyśleć, zanim rozpocznie się gotowanie. Każdy posiłek jest zaplanowany od A do Z. Do zadań kucharzy należy zaplanowanie ile i jakich składników trzeba użyć, żeby porcji wystarczyło dla wszystkich. Nie jest to łatwe, początkowo zabiera więcej czasu, ale gdy żołnierze dochodzą do wprawy, to wszystko idzie szybko i sprawnie.