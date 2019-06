Transport techniki wojskowej na ćwiczenie Capable Logistician 2019

W sobotę, 1 czerwca, w godzinach porannych do portu w Szczecinie wszedł okręt transportowo-minowy ORP "Kraków'" z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Przetransportował on na swoim pokładzie sprzęt i żołnierzy Królestwa Norwegii na międzynarodowe ćwiczenie pk. Capable Logistician 2019.

W ramach rejsu nawigacyjno-szkoleniowego do Oslo polscy marynarze dostali zadanie przerzutu pododdziału norweskich logistyków ze stolicy Norwegii do Polski. Na pokład okrętu ze składu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych zostały załadowane cztery specjalistyczne ciężarówki, trzy jeepy, rozmieszczono cztery kontenery ze sprzętem oraz zaokrętowano 19 żołnierzy. Norwegowie w Polsce wezmą udział w międzynarodowym ćwiczeniu wojsk logistycznych pod kryptonimem Capable Logistician 2019, które rozpocznie się w czerwcu na poligonie w Drawsku. Dla marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża była to kolejna okazja do doskonalenia umiejętności w zakresie załadunku, wyładunku i przerzutu sprzętu wojskowego drogą morską, a także pozyskania nowych doświadczeń w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych sił do współdziałania z siłami sojuszniczymi.

To już trzecia edycja ćwiczenia Capable Logistician. Poprzednie odbyły się na Słowacji i Węgrzech. Organizatorem ćwiczenia jest Wielonarodowe Centrum Koordynacji i Logistyki w Pradze. Współorganizatorem ćwiczenia jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Tegoroczna edycja ćwiczenia jest największa. Zgromadzi żołnierzy z 29 krajów w łącznej liczbie około 3500, w tym ponad 2500 żołnierzy Wojska Polskiego. Przewiduje się, że podczas ćwiczenia zostanie zaangażowanych około 950 jednostek sprzętowych. Na manewry swoich przedstawicieli wysłały przede wszystkim państwa NATO, ale również Bośnia i Hercegowina, Gruzja czy Jordania. W roli wojsk operacyjnych obsadzone zostały pododdziały 10. Brygady Kawalerii Pancernej. To właśnie one są wspierane na polu walki przez wielonarodowe jednostki logistyczne.