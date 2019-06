Minister Błaszczak na Dniu Weterana

Dziękuję wam za codzienną służbę, za godne reprezentowanie Polski poza granicami naszego kraju, za postawę, będącą sumieniem odwagi, poświecenia i godności. Dziękuję wam za to, że tak pięknie reprezentujecie Polskę poza granicami. Jestem dumny z waszej postawy – mówił minister obrony, Mariusz Błaszczak.

Dzień Weterana to święto żołnierzy, strażaków, policjantów i pracowników wojska, którzy brali udział w operacjach wojskowych. Narażali życie na zagranicznych misjach w dalekich i niebezpiecznych zakątkach świata. W centralnych obchodach Dnia Weterana wzięło udział kilkuset żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, uczestników misji zagranicznych. Byli wśród nich także ci, którzy stoczyli walkę o Karbalę w Iraku. Była to największa bitwa polskich żołnierzy od zakończenia II wojny światowej. W tym roku minęła jej 15. rocznica.

Z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przyjechało 30 weteranów i weteranów poszkodowanych oraz pracowników wojska. Był wśród nich m.in. plut. Włodzimierz Wysocki, ranny na I zmianie PKW w Iraku, dziś służy w DO RSZ na stanowisku z/o. – To jedyny dzień w roku, który jest także moim dniem i świętem. Spotykam się wtedy z kolegami, którzy przeżyli to samo, co ja. To czas, aby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, co dało nam misyjne doświadczenie – mówił.