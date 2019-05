Nie tylko na lądzie

Gdzie najczęściej można spotkać dragonów i ich bojowe wozy piechoty? Oczywiście w terenie, gdzie wykonują otrzymane zadania. Okazuje się jednak, że nie tylko tam. Żołnierze z batalionu zmechanizowanego pancernej brygady ze Świętoszowa pokazali, że równie dobrze radzą sobie także w wodzie.

Przez pierwsze dni szkolenia poligonowego w Drawsku Pomorskim żołnierze z batalionu zmechanizowanego pokonali wiele kilometrów pasa taktycznego. Ponadto spędzili liczne godziny na strzelnicy, gdzie realizowali zaplanowane zajęcia ze szkolenia ogniowego. Jednak dość nietypowe zadanie czekało na nich w poniedziałek, 27 maja. Tego dnia zmechanizowani zmierzyli się z wodami Jeziora Ostrowieckiego.

Wykonać strzelanie szkolne nr 4 z wozu bojowego – takie zadanie otrzymały załogi bojowych wozów piechoty (BWP-1). Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to strzelanie wykonuje się z wody. 3 Kompania Zmechanizowana z 10 Brygady Kawalerii Pancernej strzelanie wykonywała z jednej wyznaczonej ścieżki. BWP-1 po wpłynięciu do wody i minięciu linii otwarcia ognia rozpoczynał strzelanie do celów, które znajdowały się na przeciwległym brzegu, w odległości od 500 do 900 metrów. Pojawiające się cele załogi wozów bojowych zwalczały, strzelając zarówno z armaty, jak i z karabinu maszynowego. Po trafieniu pierwszego celu BWP-1 podpływał do przodu, a po wykryciu kolejnego załoga prowadziła ogień.