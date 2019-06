Krótsza służba dla uczniów z certyfikatem

Podczas wakacji pierwsi absolwenci szkół, które biorą udział w programie MON dla klas wojskowych, będą mogli odbyć skróconą służbę przygotowawczą. W wojskowych komendach uzupełnień trwa już nabór ochotników. Szkolenie ruszy pod koniec lipca w pięciu brygadach. Po jego ukończeniu każdy otrzyma tytuł szeregowego rezerwy.

Szkoły, które prowadzą „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” uczą przedmiotu edukacja wojskowa według jednolitego, opracowanego przez MON programu. Uczniowie mają 185 godzin zajęć, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Poznają m.in. regulaminy i musztrę wojskową, zasady dyscypliny wojskowej, odbywają też szkolenie inżynieryjno-saperskie, medyczne oraz bojowe.

– Opracowując program, ujęliśmy w nim te zagadnienia szkolenia wojskowego, które mogą być zrealizowane na etapie edukacji w szkole. W efekcie szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie jest bardzo zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Istotne jest również to, że zajęcia z uczniami prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych – mówi Waldemar Zubek, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. – I dlatego ci, którzy pozytywnie ukończą edukację wojskową, będą mogli odbyć skróconą służbę przygotowawczą. Tak zakłada jedno z założeń programu – mówi dyrektor Biura.

Taką możliwość w wakacje otrzyma ok. 1100 osób, które jako pierwsze ukończyły dwuletnią naukę według programu MON. Na ochotników czekają wojskowe komendy uzupełnień. To tam absolwenci zainteresowani szkoleniem muszą złożyć wniosek, świadectwo ukończenia szkoły oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Konieczne jest też dołączenie zaświadczenia o zrealizowaniu ministerialnego programu nauczania. Podczas rekrutacji czeka ich rozmowa kwalifikacyjna, a potem badania w wojskowej pracowni psychologicznej i komisji lekarskiej. Ci, którzy pozytywni przejdą wszystkie etapy, otrzymają karty powołania i kartę z terminem oraz miejscem szkolenia w ramach skróconej służby. Rozpocznie się ono 29 lipca i potrwa miesiąc, do 28 sierpnia. Będzie prowadzone w pięciu brygadach: 1 Pancernej w Wesołej, 2 Zmechanizowanej w Złocieńcu, 17 Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, 20 Zmechanizowanej w Bartoszycach oraz 25 Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ochotnicy przejdą trwające ok. 21 dni szkolenie podstawowe, składające się ze 180 godzin zajęć m.in. taktycznych, strzeleckich, logistycznych. – Potem każdy absolwent programu odbędzie szkolenie w specjalności żołnierz-wartownik – mówi płk Mirosław Mika, szef Zespołu ds. Kontaktów z Organizacjami Proobronnymi w Biurze. Ochotnicy złożą także przysięgę wojskową. – Po ukończeniu nauki w szkole i odbyciu służby przygotowawczej absolwent stanie się wyszkolonym rezerwistą. Każdy kończąc szkolenie otrzyma tytuł szeregowego rezerwy – podkreśla dyrektor Zubek.

Przedstawiciele Biura ds. Proobronnych podkreślają, że skrócona służba przygotowawcza to tylko jeden ze sposobów związania się z wojskiem. – Każdy z absolwentów może też zdawać na studia do wojskowej akademii i tam liczyć na dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Można też wstąpić do terytorialnej służby wojskowej albo po ukończeniu służby przygotowawczej rozpocząć służbę zawodową – mówi płk Mika. I przyznaje, że z badań ankietowych wynika, że ponad połowa tegorocznych absolwentów certyfikowanych klas deklaruje zainteresowanie różnymi formami służby wojskowej. – Ilu z nich faktycznie będzie chciało odbyć służbę przygotowawczą, a ilu skorzysta z innych możliwości, będziemy wiedzieli w lipcu, gdy zakończy się czas składania wniosków – dodaje płk Mika.

Do tej pory, od 2017 roku, MON ogłosił trzy edycje programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Po wakacjach w programie będą uczestniczyć w sumie 123 placówki. Uczniowie korzystają z bazy szkoleniowej jednostek wojskowych i centrów szkolenia oraz wsparcia żołnierzy-instruktorów. Szkoły dzięki dotacjom z MON mogą zaś liczyć na dodatkowe wyposażenie w sprzęt do szkolenia wojskowego oraz umundurowanie dla uczniów.