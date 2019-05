75 lat temu Polacy zdobyli Monte Cassino. Cześć i chwała bohaterom!

To był polski dzień na Monte Cassino. Prezydenci Polski i Włoch, kombatanci, harcerze i pielgrzymi oddali dziś hołd bohaterom jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. – Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej ludzkiej tragedii. Taki świat chcemy budować, dla młodych pokoleń i pamięci tych, nad których grobami dziś stoimy – mówił prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino rozpoczęły się od mszy na Polskim Cmentarzu Wojennym. Nabożeństwo koncelebrował biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. Aby oddać hołd polskim żołnierzom, do Włoch przyjechali m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak, a także kombatanci, parlamentarzyści oraz 1500 harcerzy, uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych. Delegacji przewodniczył prezydent Andrzej Duda.

– Ten kawałek ziemi we Włoszech tak bardzo polskiej to miejsce niesamowite. Ten cmentarz, na widok którego ściska się serce, zna każdy Polak – mówił prezydent. Dodał, że są na nim pochowani ci, którzy szli przez ziemie włoską, aby dotrzeć do Polski. – Ale im się to nie udało. Zostali na tej ziemi, jednak dziś to Polska przyszła do nich – podkreślił.