To będzie laserowa rewolucja!

Nie powinniśmy pytać, czy statki powietrzne zostaną wyposażone w defensywną broń laserową, ale kiedy to nastąpi. Jej zalety są bowiem niepodważalne. Laser, w przeciwieństwie do najpowszechniejszych dziś systemów obronnych samolotów, czyli urządzeń zakłócających naprowadzanie pocisków, po prostu niszczy wrogi pocisk zanim ten osiągnie swój cel. Obawiam się jednak, że do takiej laserowej rewolucji szybko nie dojdzie. Droga bowiem od prototypowych rozwiązań, którymi dziś chwalą się naukowcy, do tych, które spełnią wyśrubowane normy wojskowe, jest długa i wyboista.

Na początku maja amerykańskie siły powietrze – US Air Force – poinformowały, że podległy im ośrodek badawczo-rozwojowy AFRL (Air Force Research Laboratory) przeprowadził udane testy prototypowego działka laserowego SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator). Testy zostały przeprowadzone 23 kwietnia na poligonie rakietowym White Sands w Nowym Meksyku. W ogromnym skrócie polegały one na tym, że zainstalowany na ziemi system uzbrojenia zestrzelił przy użyciu światła kilka pocisków rakietowych, które zostały wystrzelone w kierunku samolotu.

Amerykanie, zasłaniając się względami bezpieczeństwa, nie ujawnili, jakiego typu były to pociski przeciwlotnicze: czy ziemia–powietrze, czy powietrze–powietrze (co zdradziłoby np. rodzaj symulowanej walki powietrznej i typ użytego pocisku). Nie podali również, czy za pomocą lasera udało się unieszkodliwić wszystkie wystrzelone rakiety. Jednak informacja o udanym teście (bojowym) nowej amerykańskiej broni odbiła się szerokim echem w mediach. Nie ma się co dziwić, gdyż wyposażenie samolotów w broń laserową to technologiczna rewolucja pola walki.