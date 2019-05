Programiści z WAT zwycięzcami Best Hacking League

Zespół Code Hussar z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, w składzie: Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepański oraz Piotr Filochowski zajął pierwsze miejsce w hackathonie Best Hacking League zorganizowanym 12 maja przez Politechnikę Warszawską w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Opiekunem naukowym zwycięskiej drużyny jest ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski.

Prototyp systemu EduMatch opracowany przez nasz zespół zdobył wysokie noty i uznanie sędziów, a po preeliminacjach w ścisłym finale drużyna Code Hussar zajęła pierwsze miejsce w kategorii software. Na finałowej gali, jury konkursu podkreśliło zarówno innowacyjne, kreatywne podejście do projektu, jak i wielki potencjał do wykorzystania w środowisku akademickim. Nagrodami za zwycięstwo były liczne upominki oraz monitory komputerowe.

Projekt EduMatch ma za zadanie kojarzenie i skupianie środowisk inżynierów i pasjonatów różnych technologii studiujących na dowolnych uczelniach. Aplikacja ułatwia i usprawnia mechanizmy odszukiwania osób na podstawie zdefiniowanych kryteriów poszukiwań i doboru technologii. Jest to doskonały sposób do znajdowania chętnych do uczestnictwa w innowacyjnych projektach realizowanych przez koła naukowe, start-upy i to głownie dla tych podmiotów adresowana jest aplikacja. Częstym problem z jakim borykają się takie organizacje, jest dotarcie do odpowiedniej grupy odbiorców, w tym do środowiska akademickiego, gdzie nie brakuje pasjonatów technologii i ludzi bardzo kreatywnie myślących. Rozwiązanie zespołu WAT pozwala na interakcję między studentami, start-upowcami, a osobami zarządzającymi projektami. Przykładowy uczestnik projektu (student) zakładając konto na portalu EduMatch uzupełnia prostą ankietę na temat swoich umiejętności, ambicji, dostępności oraz historii praktyk. Podobne czynności wykonuje przedstawiciel koła naukowego, start-upu, dzięki czemu system zarządza dostosowanymi ciekawymi projektami i innymi wydarzeniami. Spersonalizowany profil użytkownika, umożliwia przeglądanie najtrafniejszych ofert dla danego użytkownika. Ponadto algorytmy przetwarzające dane mają za zadanie wyświetlić w jak najlepszej kolejności możliwe dopasowania ze względu na ukryte preferencje oraz aktywności programisty (np. aktywność poza programową, czy ilość poświęcanego czasu na projekty). Po obustronnym wykazaniu zainteresowania aplikacja pozwala na kontakt pomiędzy potencjalnym zleceniodawcą, a studentem. Może ona posłużyć także do wzajemnej pomocy w nauce oraz do szukania projektów dla zespołów studenckich bez komercyjnego doświadczenia.