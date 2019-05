Wsparcie MON dla weteranów

Warsztaty terapeutyczne, rehabilitacyjne, obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, imprezy edukacyjno-rekreacyjne dla rodzin żołnierzy poległych na misjach – MON ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć mających wesprzeć środowisko weteranów. Do końca tego roku resort planuje wydać na ten cel 1,5 mln zł. Oferty można składać do 22 maja.

Turnusy i obozy

Zgodnie z regulaminem, do konkursu można zgłosić różnego rodzaju przedsięwzięci adresowane do środowiska weteranów. Mogą to być np. warsztaty terapeutyczne lub inne przedsięwzięcia pozwalające odreagować wojenne traumy. To również opieka terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz szkolenia w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego. Oferty mogą też dotyczyć organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, sportowych i artystycznych. Regulamin dopuszcza także dotację transportu członków rodzin na groby poległych lub zmarłych uczestników działań poza granicami państwa i opiekę nad grobami.

– W regulaminie wskazaliśmy kilka przykładowych przedsięwzięć. Ale dopuszczamy także inne, które będą wpisywały się w cele konkursu, a więc w szeroko pojęte działania wspierające środowisko weteranów – mówi płk Tomasz Szewczyk, naczelnik wydziału dotacji w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Konieczny wkład własny

By otrzymać dofinansowanie, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Wymagane jest m.in. doświadczenie w organizacji zadań, które znajdą się w ofercie. Ale to nie wszystko. – Obowiązkowy jest także własny wkład finansowy w wysokości minimum 10 procent planowanej kwoty dotacji. Tyle samo musi wynieść niezbędny wkład niefinansowy, w tym osobowy i rzeczowy. To np. nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i obiektów, środki transportu, urządzenia, praca wolontariuszy – wyjaśnia płk Szewczyk.

Na oferty MON czeka do 22 maja (należy je przesłać na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 07/2019/WD/DEKiD). – Nie będziemy brali pod uwagę daty stempla pocztowego, a faktyczny wpływ dokumentów do kancelarii – dodaje płk Szewczyk.

Wybór ofert

Złożone w konkursie oferty będą poddane ocenie formalnej przez pracowników DEKiD MON. – Ocenimy na przykład, czy dany podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, czy termin wykonania zadania zawiera się w terminie podanym w ogłoszeniu i czy oferent wykazał obowiązkowy wkład własny finansowy i niefinansowy – dodaje płk Szewczyk.

Oceny merytorycznej z kolei dokona nieetatowa Komisja ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności z MON. Oceni zgodność celu z konkursem, posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe organizacji, jej doświadczenia oraz kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

Ofertę w konkursie planują złożyć przedstawiciele Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. – Zaproponujemy turnusy rehabilitacyjne dla weteranów poszkodowanych wraz z rodzinami oraz dla rodzin poległych żołnierzy. Jeśli uda nam się wygrać, dotacja będzie dla nas dużym wsparciem i pozwoli też na organizację dodatkowych tego typu przedsięwzięć – mówi Tomasz Kloc, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl oraz w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy, a na wykonanie zadania zwycięscy oferenci będą mieli czas do końca roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (wDEKiD@mon.gov.pl).

Z okazji zbliżającego się Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa do majowego wydania miesięcznika „Polska Zbrojna” dołączony jest dodatek specjalny – „Kurier Weterana”. Zapraszamy do lektury!