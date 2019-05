Wiosenna burza z polskim udziałem

Dziewięć tysięcy żołnierzy z trzynastu państw bierze udział w manewrach „Spring Storm 2019”. Odbywają się one w północno-wschodniej Estonii. Polskę reprezentują m.in. samoloty Su-22, okręt transportowo-minowy oraz sprzęt i żołnierze Morskiej Jednostki Rakietowej, dla której jest to pierwsze ćwiczenie poza granicami kraju.

Do tych ćwiczeń Estonia przygotowywała się od miesięcy. Tamtejsza armia starała się zadbać o każdy szczegół, stąd między innymi komunikaty adresowane do mieszkańców. Właściciele domów położonych w rejonie, gdzie planowane były operacje lotnicze zostali ostrzeżeni przed hałasem i poproszeni o trzymanie zwierząt w zamknięciu. Z kolei cytowany przez portal news.eer.ee, dowódca estońskiej armii gen. Martin Herem zapowiadał: „Prawdopodobnie ciężki sprzęt przemieszczając się, będzie uszkadzał boczne drogi. Tak było w poprzednich latach, choć oczywiście staramy się tego unikać. Jeśli ktokolwiek dostrzegł szkody, powinien nas poinformować. Jeżeli zobaczymy je sami, skontaktujemy się z właścicielami.” Dodawał też, że armia jest gotowa zrekompensować wszelkie straty.

Manewry „Spring Storm” są organizowane od 2003 roku. Tegoroczna edycja jest jednak największą w historii. Do północno-wschodniej Estonii dotarło dziewięć tysięcy żołnierzy z trzynastu krajów. Większość z nich reprezentuje państwa NATO: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Francję czy Niemcy. Są również kraje spoza Sojuszu, jak Ukraina czy Gruzja. Silną reprezentację do Estonii wysłała Polska. – W ćwiczeniu biorą udział pododdziały wydzielone z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 3 Flotylli Okrętów, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 9 Pułku Rozpoznawczego oraz 5 Pułku Inżynieryjnego – wylicza ppłk Marek Pawlak, rzecznik Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W tegorocznej edycji manewrów pojawią się między innymi odrzutowce Su-22, ale też okręt transportowo-minowy ORP „Gniezno”, który we wskazane miejsce przerzucił sześć pojazdów Morskiej Jednostki Rakietowej wraz z obsługą. Dla MJR to przedsięwzięcie przełomowe. – Po raz pierwszy żołnierze tej jednostki biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach poza granicami Polski – zaznacza kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik 3 Flotylli Okrętów.