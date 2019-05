Przygotowanie do jesiennego ćwiczenia

8 maja 2019 roku w Klubie Wojskowym 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie odbyła się konferencja przed planowanym na przełom września i października bieżącego roku ćwiczeniem.

W przedsięwzięciu uczestniczyli żołnierze z dowództwa, sztabu, pionu szkolenia oraz pododdziałów 10 Brygady Kawalerii Pancernej, jak również przedstawiciele innych jednostek zaangażowanych w jesienne wydarzenie. Dowódca pancernej brygady, pułkownik dyplomowany Artur Pikoń przywitał wszystkich zgromadzonych na Sali Klubu Wojskowego. – Witam wszystkich serdecznie na pierwszym spotkaniu roboczym do ćwiczenia pod kryptonimem Karakal-19, którego celem będzie sprawdzenie przygotowania batalionowego zgrupowania taktycznego do działania na dużych odległościach. Dowódca świętoszowskiej jednostki szczegółowo omówił koncepcję ćwiczenia, zwracając uwagę na najistotniejsze aspekty, dotyczące między innymi zabezpieczenia logistycznego, łączności czy przebiegu szkolenia.

Po wystąpieniu dowódcy zebrani na sali żołnierze zostali podzielenie na trzy grupy, w których rozpoczęli pracę w syndykatach. Każdy z zespołów szczegółowo omawiał zagadnienia, które są niezbędne do tego, aby jesienne ćwiczenie mogło się odbyć. Zaangażowanie 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz innych jednostek, które będą w nim uczestniczyć jest naprawdę duże. Czwartkowe spotkanie było doskonałą okazją do wypracowania właściwych rozwiązań, a także rozwiania wątpliwości, które towarzyszyły przybyłym. Oczywiście wszystkich żołnierzy czeka jeszcze ogrom pracy, jednak każdy dzień, tydzień i miesiąc przybliża pancerną brygadę do kolejnego ważnego przedsięwzięcia w tym roku.