St. szer. Radosław Zawrotniak drugi w Pucharze Świata

Kolumbijskie miasto Cali okazało się szczęśliwe dla st. szer. Radosława Zawrotniaka. Szpadzista z Krakowa, reprezentujący zegrzyński Wojskowy Zespół Sportowy, wywalczył drugie miejsce w Pucharze Świata Grand Prix. Turniej był pierwszym, na którym można było zdobywać punkty zaliczane do kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio.



Radosław Zawrotniak i Diego Confalonieri rywalizują podczas zawodów drużynowych mężczyzn na World Fencing Championships w Kijowie 14.04.2012 r.

Szpadzista z zegrzyńskiego WZS aż 11 lat czekał na walkę w finale indywidualnego turnieju o Puchar Świata. Ze zwycięstwa cieszył się w 2008 roku w Katarze. Natomiast w Kolumbii przegrał finałową walkę z Japończykiem Kazuyasu Minobe. W drodze do finału Polak najpierw w turnieju głównym pokonał 15:8 Szwajcara Alexandre Pitteta. Następnie wygrał 15:7 z Ukraińcem Bogdanem Nikiszynem. W kolejnej rundzie pokonał 15:14 Kolumbijczyka Johna Edisona Rodrigueza. W ćwierćfinale Zawrotniak wygrał 15:12 z Chińczykiem Zije Wangiem, a w półfinale 15:12 z Włochem Marco Ficherą.

Walka o zwycięstwo w turnieju w pierwszej rundzie nie przyniosła kibicom zbyt wielu emocji. Polak i Japończyk nie kwapili się do akcji ofensywnych. Po pierwszej minucie, w której żaden z nich nie punktował, arbiter zwrócił im uwagę na pasywne podejście do walki. Po drugiej minucie sytuacja powtórzyła się. Zawodnicy zostali ukarani kartkami, ale przy okazji otrzymali solidarnie po punkcie. Dopiero 28 sekund przed końcem pierwszej trzyminutowej rundy pierwszy punkt za trafienie rywala otrzymał Polak. Sześć sekund później oczko wywalczył Japończyk. Do końca rundy zawodnicy już nie punktowali i pierwsze starcie zakończyło się remisem 2:2.