Nietypowe – połączone Akcje Serce

Bezpośrednio po analizie możliwości wykonania zadań rozpoczął się proces planowania i przygotowania operacji. Po przygotowaniu samolotu przez personel techniczny, 6 maja 2019 roku, kilka minut przed 23:00, samolot transportowy M-28 Bryza wystartował z Krakowa do Wrocławia, skąd zabrał pierwszy zespół transplantologów i przetransportował go do Szczecina. Ze Szczecina, samolot z załogą przemieścił się do Warszawy, skąd po krótkim odpoczynku, przygotowaniu samolotu do dalszego lotu oraz podebraniu drugiego zespołu transplantologów, poleciał do Poznania. Ostatnim etapem był powrót na macierzyste lotnisko – do Krakowa. Szczęśliwe lądowanie na krakowskich Baliach miało miejsce 7 maja 2019 roku, tuż przed godziną 10:00.

Podczas dzisiejszej Akcji Serce piloci i personel zabezpieczający wykazał się nie lada kunsztem oraz wyszkoleniem, dzięki czemu możliwe było sprawne, szybkie i bezpieczne wykonanie misji ratowania ludzkiego życia. Tym samym bilans Akcji Serce zrealizowanych przez 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego wzrósł o dwie kolejne i wynosi obecnie trzynaście akcji ratujących życie.

Na potrzeby Akcji Serce w 3 Skrzydle w gotowości utrzymywana jest załoga i samolot do wykonania lotu ratującego życie. Dużą część z nich realizują załogi 8 BLTr z krakowskich Balic. Coraz częściej jednak do wykonania lotów w ramach Akcji Serce angażowani są lotnicy z powidzkiej bazy.

Dzisiejsza Akcja Serce to w tym roku dwunasty i trzynasty lot wykonany przez 3 Skrzydło w celu ratowania ludzkiego życia.

Tekst: kpt. Martyna Fedro-Samojedny