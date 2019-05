Święto Narodowe w PKW Łotwa

Obchody Dnia Flagi oraz 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w bazie Adazi na Łotwie poprzedził cykl zawodów sportowych. Żołnierze rywalizowali w pływaniu, uczestniczyli w biegu flagi oraz mieli okazję potwierdzić swoje umiejętności strzeleckie rywalizując w zawodach strzeleckich o puchar flagi.

2 maja w bazie Adazi żołnierze IV zmiany PKW Łotwa stanęli na uroczystej zbiórce. Uroczysty apel upamiętniający 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczął się przyjęciem meldunku przez dowódcę IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie majora Roberta Chupkę. Dowódca uroczystości kpt Marcin Orłowski zameldował gotowość pododdziałów do uroczystości. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał dowódca PKW Łotwa, który przypomniał genezę święta Flagi obchodzonego 2 maja oraz odniósł się do treści zawartych w Majowej Konstytucji mówiąc: - Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie takie jak wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania.

W dalszej części apelu został odczytany list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, rozkaz o wyróżnieniach żołnierzy PKW przez dowódcę kontyngentu oraz Apel Pamięci odczytany przez por. Kamila Wojciechowskiego. Po odczytaniu apelu dla uczczenia wszystkich Wielkich Patriotów, którzy przyczynili się do powstania Konstytucji Trzeciego Maja kompania honorowa oddała salwę.