Majówka w PKW Irak

3 maja to data szczególna w świadomości i sercu każdego Polaka, dlatego żołnierze VI zmiany PKW Irak w sposób szczególny uczcili Dzień Flagi oraz 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

– Patriotyzm to miłość do ojczyzny, wolności, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole narodowe. Tym najważniejszym jest flaga narodowa. Coraz częściej i coraz chętniej manifestujemy przywiązanie do polskości i ojczyzny. Coraz wyraźniej widać, że jesteśmy dumni z bycia Polakami, szczególnie tu poza granicami państwa – powiedział dowódca VI zmiany PKW Irak płk Mariusz Janikowski.

Żołnierze VI zmiany PKW Irak w sposób szczególny uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W pierwszej części obchodów żołnierze na czele z dowódcą PKW Irak uczestniczyli w Biegu 3 Maja na dystansie 5 kilometrów. W biegu wystartowała dość liczna grupa Polaków, do których dołączyli również żołnierze wojsk koalicyjnych, by wspólnie uczcić obchody Konstytucji 3 maja. Kolejnym punktem obchodów majowych był zorganizowany przez polskich logistyków grill, podczas którego został odczytany okolicznościowy list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, a następnie przedstawiciele wojsk koalicyjnych zostali zapoznani z genezą święta Konstytucji 3 maja oraz historią Polski. Święto Konstytucji 3 maja było doskonałą okazją do wspólnych rozmów z koalicjantami o polskiej historii i tradycji.