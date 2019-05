FENIXFS - ręczny inhibitor aerozolowy

Niezwykły system tłumienia ognia. Uniwersalne urządzenie gaśnicze stosowane do wszystkich grup pożarów, nietoksyczne, nieniszczące urządzeń i niewymagające serwisu, które żołnierz może mieć teraz zawsze pod ręką.









Stacjonarne systemy gaśnicze stosowane są tylko w niektórych pojazdach bojowych i nie zawsze chronią przebywających tam żołnierzy przed ogniem. W przypadku konieczności zabezpieczenia drogi ewakuacji wyposażenie żołnierza nie przewidywało do dzisiaj ochrony przed ogniem. Marynarze na łodziach podwodnych zdążyli się przekonać, że systemy przeciwpożarowe uruchomione przez niewielkie zarzewie pożaru niszczą elektronikę i systemy klimatyzacyjne. W takich sytuacjach użycie inhibitora aerozolu gaśniczego FSS 50 okazuje się bezkonkurencyjne, ponieważ nie powoduje szkód. Urządzenie doskonale sprawdza się w warunkach bojowych, ale też z powodzeniem znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym.



FENIXFS to ręczny, przenośny inhibitor aerozolowy o wyjątkowej zdolności gaśniczej. Urządzenie jest małym, kompaktowym i lekkim cylindrem, którego górna część składa się z metalowej rury zawierającej niezwykle skuteczny ładunek gaśniczy. Dolna część urządzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego i służy jako bezpieczny uchwyt podtrzymujący. W przeciwieństwie do gaśnic nie znajduje się pod ciśnieniem, tak więc nie zagraża wybuchem, ale też nie stworzy zagrożenia podczas gaszenia pożarów typu F. Wytwarzany aerozol gaśniczy nie pozostawia osadu, nie niszczy elektroniki i nie jest również toksyczny dla środowiska. Niezwykle prosta budowa urządzenia sprawia, że nie wymaga okresowych przeglądów. Jego waga (275-550 gramów) pozwala na zaczepienie urządzenia na kamizelce, plecaku lub pasku. Urządzenie posiada długą listę homologacji (UNI-Rina-TÜV-BAM i wiele innych).



W przypadku pojawienia się ognia ważne jest by wiedzieć, jak i czym zadziałać, ale i ta wiedza na nic się nie przyda, jeśli nie mamy odpowiedniego narzędzia pod ręką. Zastosowanie strumienia wyrzucanego aerozolu proszku potasowego polega na odparowaniu proszku w środowisku, a następnie kondensacji substancji gaśniczej. Produkt działa przez przerwanie łańcucha rodników ognia - autokatalizator ognia, gaszenie odbywa się na zasadzie inhibicji heterofazowej. Urządzenie wykonane jest ze stabilnych, stałych minerałów, nie znajduje się pod ciśnieniem. Wytworzony strumień aerozolowy jest solą obojętną, bezpieczną dla człowieka oraz środowiska.



Mechanizm gaszenia pożarów przez saturację związaną z powolną biodegradacją w środowisku sprzyja zapobieganiu powstawania kolejnych pożarów.



Proces gaśniczy obejmuje dwie różne reakcje, fizyczną oraz chemiczną. Reakcja fizyczna związana jest z tendencją potasu do szybkiego utleniania się w powietrzu. W kontakcie z powietrzem sole alkaliczne pochłaniają duże ilości tlenu, pozbawiając tym samym ogień tlenu koniecznego do utrzymania procesu spalania. Reakcja chemiczna powstaje poprzez stabilne powiązanie cząstek potasu z rodnikami ognia.



W wyniku tych dwóch reakcji następuje szybki proces utleniania, który natychmiast przekształca strumień z postaci stałej w gazową, uwalniając jony potasu. Potas ma silne właściwości hamujące reakcję dzięki słabej energii jonizacyjnej i jest w stanie przechwycić oraz skutecznie zakłócić działanie innych wolnych cząstek stałych inicjowanych w procesie powstawania reakcji łańcuchowej pożaru.



W Polsce system FSS dystrybuowany jest przez FENIX FS sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 126/25. Na terytorium Polski sprzedawane są trzy rodzaje urządzenia: FSS50, FSS50N oraz FSS100, gdzie liczba określa czas działania w sekundach, a oznacznik „N” symbolizuje urządzenia o przedłużanej rękojeści. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.fenixfs.pl.