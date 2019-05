Rekordowy Bieg Konstytucji

REKLAMA

Pierwsi do mety dobiegli: Kuba Nowak i Ewa Jagielska.

Wśród pań triumfowała Ewa Jagielska, która pięciokilometrową trasę pokonała w 17 minut i 17 sekund, drugie miejsce zajęła Natalia Mierzlikin z czasem 17 minut 53 sekundy, a trzecie – Anna Szyszka, osiągając wynik 18 minut i 1 sekunda.

Jednak nie wszyscy uczestnicy wydarzenia koncentrowali się na biciu sportowych rekordów. Wiele osób przyszło, by z bliskimi uczcić dzisiejsze święto – 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. – Biorę udział w tym biegu co roku, to już taka tradycja. Dwa lata temu namówiłem do biegania żonę, od tego czasu trenujemy razem i razem się tu stawiamy – mówił Krzysztof, zawodnik z Warszawy. – Pobiegłam dziś razem z koleżankami. Choć na co dzień nie wszystkie intensywnie ćwiczymy, postanowiłyśmy się zmobilizować i spróbować swoich sił, aby w ten sposób przetestować swoje możliwości i uczcić dzisiejsze święto – dodała studentka Anna.

Metę tegorocznego Biegu Konstytucji przekroczyło prawie siedem tysięcy zawodników. Oprócz tego 150 osób wzięło udział w towarzyszącym imprezie marszu nordic walking, a w zorganizowanym dla najmłodszych Biegu z Maskotką rywalizowało ponad tysiąc dzieci. W sumie na sportowo dzisiejsze święto uczciło ponad osiem tysięcy osób, co stanowi rekord imprezy.

Bieg Konstytucji zainaugurował tegoroczną edycję Triady Biegowej. To cykl imprez sportowych upamiętniających ważne wydarzenia polskiej historii. W lipcu odbędzie się Bieg Powstania Warszawskiego, a 11 listopada biegacze uczczą Narodowe Święto Niepodległości. Każdy zawodnik, który pokona całą trasę biegu, otrzymuje medal. Medale otrzymane w trzech biegach utworzą kształt Polski.

Organizatorem wszystkich wydarzeń jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, a „Polska Zbrojna” ich patronem medialnym.