Sojusznicza defilada

Już jutro w Warszawie wielka defilada „Silni w sojuszach”! Odbywa się z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO i 15. rocznicy przystąpienia do UE. Aby wziąć udział w defiladzie do stolicy przyjechali reprezentanci 27 sojuszniczych armii. Dziś w Wojskowej Akademii Technicznej spotkał się z nimi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

– 20 lat Polski w NATO i 15 lat w Unii Europejskiej to dwie bardzo ważne rocznice dla historii Polski, a także dla Wojska Polskiego, bo przez ten czas stworzyliśmy podstawy do rozwoju i współpracy międzynarodowej – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z sojusznikami, które odbyło się w Wojskowej Akademii Technicznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 27 armii, między innymi reprezentanci Albanii, Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Szef MON podkreślał, że dzięki kooperacji sojuszników, zarówno Polska, jak i NATO oraz Unia Europejska, rozwijają się politycznie, gospodarczo i militarnie. Przy czym wszystkie armie są wobec siebie solidarne. Minister Błaszczak mówił, że Polska jest nie tylko beneficjentem sojuszniczych gwarancji, ale także rozwija zdolności NATO i Unii, w zakresie bezpieczeństwa i obrony. – Wspólnie przełamujemy bariery, odpowiadamy na zagrożenia i wspólnie tworzymy przyszłość naszych państw – powiedział.