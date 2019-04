Patrioty coraz bardziej polskie

Fabrykę amerykańskiego koncernu Raytheon opuściła właśnie pierwsza partia radarów do zestawów przeciwrakietowych Patriot, w których zainstalowane zostały komponenty opracowane przez inżynierów z firmy PIT-RADWAR. To anteny systemu identyfikacji „swój – obcy”, pozwalającego obsłudze wyrzutni odróżnić maszyny sojusznicze od nieprzyjacielskich.

Opracowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji w zestawach Patriot polskich anten systemu „swój–obcy” (z ang. IFF – Identification Friend or Foe) zwieńczyło pięć lat prac badawczo-rozwojowych. Umowa na opracowanie przez PIT-RADWAR anteny IFF, obejmująca zaprojektowanie, przebadanie i przetestowanie oraz wyprodukowanie partii próbnej, podpisana została w październiku 2014 roku. W listopadzie 2016 roku amerykański Raytheon zlecił polskiej spółce wyprodukowanie partii seryjnej urządzeń. Ich montaż w radarach Patriotów przeznaczonych dla zagranicznego odbiorcy (koncern nie ujawnił, jaki to kraj) rozpoczął się w ubiegłym roku, a zakończył pod koniec kwietnia.

Antena systemu „swój–obcy” to kolejny element amerykańskich wyrzutni przeciwrakietowych Patriot, który opracowany został przez polską firmę zbrojeniową. Od 3 lat są w nich instalowane także routery spółki Teldat, zapewniające im sieciocentryczną łączność.