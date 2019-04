Terytorialsi sadzą drzewa w Rytlu

- Misją i zadaniem każdego terytorialsa jest pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują, dlatego też ponad 100 terytorialsów z 8K-PBOT brało udział w projekcie „sadziMY” w Rytlu. Ten szczytny cel i szlachetna inicjatywa, pokazuje, że w zespole jest siła do dalszego działania i pokonywania wszelkich trudności - podkreśla dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Krzysztof Stańczyk.

Poza parą prezydencką, harcerzami, terytorialsami oraz lokalnymi mieszkańcami w akcji sadzenia lasu wzięli udział również przedstawiciele służb publicznych oraz wolontariusze. Tego dnia we wszystkich 430 Nadleśnictwach na terenie całego kraju zostało udostępnionych 100 000 sadzonek drzew. Sadzonki mógł pobrać każdy i zasadzić na wybranym przez siebie terenie. Rytel był miejscem, które najsilniej zostało dotknięte skutkami nawałnic, które przeszły 2 lata temu nad Polską.

26 kwietnia (piątek) w Rytlu została zainaugurowana ogólnopolska akcja sadzenia drzew pod hasłem „sadziMY” realizowana przez 8 K-PBOT, 7 PBOT oraz ZHP we współpracy z Lasami Państwowymi.

8K-PBOT realizuje zadania formacji, do których należy utrzymanie powszechnej gotowości do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Współpraca z elementami podsystemu pozamilitarnego państwa (w tym szczególnie z samorządami terytorialnymi, policją, itp.) oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich.



Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 19,5 tys. żołnierzy, w tym ponad 16,5 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

Tekst: por. dr Diana Warchocka