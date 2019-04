Krew – najcenniejszy dar

Od stycznia tego roku, przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej działa Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Legion”. Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, które zrzesza zarówno osoby cywilne, jak również służby mundurowe. Zbiórka krwi 26 kwietnia 2019 roku była to pierwsza akcja zorganizowana przez ten oddział w Świętoszowie. Jednak na pewno nie ostatnią. Zaangażowanie żołnierzy jest duże, a chęć niesienia pomocy innym to wspaniała inicjatywa.

Tego dnia, przed godziną dziewiątą do Klubu Wojskowego 10 Brygady Kawalerii Pancernej przyjechali przedstawiciele Wojskowego Centrum Krwiodawstwa z Wrocławia. Przez kilka godzin żołnierze, mieszkańcy Świętoszowa, a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z zaangażowaniem przechodzili poszczególne punkty, aby w konsekwencji oddać tak cenne czterysta pięćdziesiąt mililitrów krwi. Wypełnienie ankiety, badania lekarskie i pobranie próbek krwi – te czynności poprzedzały najważniejszą chwilę, dzięki której krew będzie mogła trafić do najbardziej potrzebujących.

Założyciel świętoszowskiego oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Legion”, kapitan Janusz Niemiec, po zakończonej zbiórce krwi, powiedział: – Krew oddawałem już czterdzieści kilka razy. Jest to wspaniały sposób pomagania innym. Niewiele nas to kosztuje i nie tracimy na tym zdrowia, a efekty są naprawdę bardzo pożyteczne. Ponadto warto zaznaczyć, że oddając regularnie krew, na bieżąco mamy aktualne wyniki, możemy więc monitorować swój stan zdrowia. Żołnierze chętnie oddają krew po to, aby pomagać innym. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się dzisiaj przyjść do Klubu Wojskowego w Świętoszowie i dołożyć swoją małą cegiełkę do naszego projektu.

Jesteśmy przekonani, że akcje oddawania krwi w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej będą organizowane regularnie. Dar krwi jest niezwykle cenny, dlatego zachęcamy wszystkich do dołączenia do świętoszowskich żołnierzy.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka