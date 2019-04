Śmigłowce ZOP dla marynarki wojennej

Cztery śmigłowce AW101 do zwalczania okrętów podwodnych zostaną przekazane Wojsku Polskiemu do końca 2022 roku. Minister Mariusz Błaszczak podpisał z dyrektorem koncernu Leonardo, do którego należy spółka „PZL-Świdnik”, umowę na dostawę maszyn. – To śmigłowce sprawdzone w marynarkach wojennych wielu państw – mówił premier Mateusz Morawiecki obecny podczas uroczystości.

Podpisanie umowy odbyło się w zakładach lotniczych w Świdniku. – To dla nas bardzo ważna chwila. To są śmigłowce, które będą bardzo ważnym elementem architektury bezpieczeństwa. Maszyny sprawdzone już w marynarkach wojennych wielu państw, między innymi Wielkiej Brytanii, naszych sojuszników z NATO – podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Umowę na dostawę AW101dla polskiej marynarki podpisał minister obrony Mariusz Błaszczak. – Cieszę, że to wszystko, co wcześniej wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Bardzo cieszę się również, że przed Świdnikiem stoją perspektywy rozwoju, a zamówienia związane z modernizacją Wojska Polskiego są kierowane do zakładów produkujących w Polsce – mówił szef MON, nawiązując do podpisanego trzy miesiące temu w Mielcu kontraktu na śmigłowce dla wojsk specjalnych.

Zawarta dziś umowa o wartości 1,65 mld zł zakłada, że „PZL-Świdnik” S.A. dostarczy armii cztery śmigłowce AW101 przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), wyposażone dodatkowo w sprzęt medyczny, który pozwoli prowadzić akcje poszukiwawczo-ratownicze (CSAR). Oprócz tego siły zbrojne otrzymają pakiet logistyczny, czyli m.in. zapas części zamiennych i sprzęt do obsługi naziemnej maszyn oraz pakiet szkoleniowy, obejmujący kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego.

Śmigłowce mają zostać dostarczone armii do końca 2022 roku, a głównym wykonawcą, odpowiedzialnym za cały proces realizacji kontraktu, będą zakłady w Świdniku.

Kontrakt z ramienia włoskiego koncernu Leonardo, do którego należą zakłady w Świdniku, podpisał Alessandro Profumo. – Jesteśmy dumni, że MON potwierdziło swoje zaufanie do Leonardo jako jednego z kluczowych partnerów w zakresie współpracy na rzecz obronności narodowej, modernizacji polskich sił zbrojnych oraz rozwoju technologiczno-przemysłowego – mówił dyrektor generalny koncernu.

Na początku kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z firmą Leonardo umowę offsetową. Jej beneficjentami są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Porozumienie zakłada, że w Łodzi powstanie Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców do obsługi technicznej, serwisów i napraw sprzętu. – To niezwykle ważne, że znacząca część produkcji, ale także cały pakiet logistyczny, szkoleniowy, techniczny, pakiet offsetowy będą służyły gospodarce Polski – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.



Film: MON

Wielozadaniowy śmigłowiec AW101 jest napędzany trzema silnikami, poruszającymi wirnik nośny o średnicy ponad 18 metrów i śmigło ogonowe. Kadłub jest wykonany z konstrukcji metalowej z elementami kompozytowymi. Świdnicki zakład jest zaangażowany w produkcję AW101 dla odbiorców z całego świata. Od niemal 10 lat to właśnie w Świdniku powstają m.in. elementy kadłuba tej maszyny.