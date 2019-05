Bieg nie tylko dla Służb Mundurowych

16 czerwca 2019 r. w Sochaczewie odbędzie się kolejna edycja biegu dedykowanego pamięci Cichociemnych Spadochroniarzy AK - VI Bieg Cichociemnych. Jest to bieg o charakterze przeszkodowym z elementami szkolenia wojsk specjalnych.

Oprawa biegu ma wyjątkowy, militarny charakter. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy mogą wybierać spośród trzech dystansów: na ok. 5 km, ok. 10 km oraz ok. 14 km. W ramach biegu na 14 km rozegrane zostaną dodatkowe klasyfikacje: Służb Mundurowych, Straży Pożarnej, Zawodników MMA, Organizacji Proobronnych oraz Mieszkańców Sochaczewa. Start i meta biegu będą miał miejsce na Plaży Miejskiej nad Bzurą, tuż obok ruin Zamku Książąt Mazowieckich z połowy XIV wieku, gdzie umiejscowione będzie również towarzyszące biegowi miasteczko historyczno-wojskowe.

Organizatorami tego wydarzenia są: UKS Dragon Fight Club, Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa, Burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki, Boruta MC Poland.

Tegoroczny limit uczestników wynosi 950 osób!!!