Jak kształtować wizerunek sił zbrojnych?

Warsztaty wizerunkowe, które rozpoczęły się dziś w Akademii Sztuki Wojennej , to inicjatywa gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego WP. W spotkaniu zorganizowanym pod tytułem „Jak efektywnie komunikować sprawy wojska w XXI wieku” biorą udział rzecznicy prasowi, przedstawiciele komórek komunikacji społecznej, starsi podoficerowie dowództw i psychologowie. Głównym tematem dwudniowych warsztatów jest budowanie wizerunku żołnierza w ramach komunikacji wewnętrznej (in group) oraz środowiska cywilnego (out group).

Wyróżnienia

Spotkanie rozpoczął minister obrony, Mariusz Błaszczak, wyróżniając kilku żołnierzy za „bohaterskie czyny świadczące o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia służby wojskowej”. Uhonorowani zostali żołnierze z Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu: st. chor. sztab. Artur Czapiewski, kierownik sekcji, koncertmistrz oraz st. kpr. Dariusz Witek, muzyk. Podoficerowie w lutym tego roku przyszli z pomocą jednemu z pracowników Komendy Portu Wojennego w Gdyni, który spadł z wysokości i dostał zawału. Zdaniem ratowników medycznych reanimacja przeprowadzona przez żołnierzy przyczyniła się do uratowania życia mężczyźnie.

Za pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych wyróżnienie otrzymali także st. szer. Damian Ortyl, kierowca drużyny transportowej z 6 Batalionu Logistycznego oraz szer. Piotr Tomczyk, monter drużyny demontażowo-montażowej z 3 Batalionu Drogowo-Mostowego.

– Serdecznie wam gratuluję. Pokazaliście, że żołnierze są na służbie cały czas, a nie tylko podczas ćwiczeń na poligonie. To właśnie takie postawy budują pozytywny wizerunek Wojska Polskiego – mówił minister Błaszczak. Dodał, że ostatnie badania wskazują, iż 75 proc. Polaków pozytywnie ocenia armię. – To dobry wynik, ale może być jeszcze lepszy. Kluczem jest zaufanie, które buduje poczucie bezpieczeństwa. Aby je wzmacniać, konieczna jest nowoczesna, efektywna i bliska społeczeństwu komunikacja. Zależy mi, by wojsko korzystało z jej nowoczesnych form, docierając z informacjami do szerokiego grona odbiorców – podkreślał minister obrony. Za przykład wskazał kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, która – jak podkreślił szef MON – przynosi bardzo dobre rezultaty właśnie dzięki temu, że „wojsko wyszło do ludzi”. W swoim przemówieniu Mariusz Błaszczak podkreślał, że niezwykle istotna jest w komunikacji zasada rzetelności, odpowiedzialności i pokory. – Stosuję ją, informując na przykład o modernizacji i zakupach nowoczesnego sprzętu dla armii. Mówię o tym wtedy, gdy osiągamy porozumienie i kiedy negocjacje są zakończone. Deklaracje składane bez pokrycia obniżyłyby pozycję negocjacyjną Polski i podważałyby naszą wiarygodność. Pamiętajmy o tej zasadzie w komunikowaniu – apelował minister.

Podczas swojego przemówienia poinformował także, że w maju zostanie uruchomiona nowa strona internetowa Wojska Polskiego, która będzie przygotowania w oparciu o najnowsze technologie. – Już dziś zapraszam państwa na jej prezentację – dodał minister Błaszczak.

Żołnierz w mediach

Wykład inaugurujący warsztaty wygłosił gen. broni Andrzejczak. – Cieszę się, że są wśród nas zarówno osoby zajmujące się komunikacją na szczeblu centralnym, jak również ludzie z jednostek. Wspólnie zastanówmy się, jak ma wyglądać nowoczesna komunikacja i jakie stawia przed nami wyzwania – mówił szef Sztabu Generalnego. Generał podkreślał, że na wizerunek wojska wpływają nie tylko umiejętności żołnierzy, ale również chęć i motywacja do działania. Zwrócił też uwagę, by w dyskusji o nowoczesnej komunikacji i budowaniu wizerunku nie zapominać o historii i narodowej tożsamości.

W drugiej części spotkania rozpoczęły się dyskusje panelowe. Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON wygłosiła wykład na temat komunikacji zewnętrznej i roli, jaką tu odgrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestnicy dyskutowali o komunikacji strategicznej, bezpieczeństwie informacyjnym w sieci oraz wizerunku żołnierzy, który kreują oni sami w mediach społecznościowych. Kolejny panel dotyczył komunikacji wewnętrznej, głównie sytuacji kryzysowych.

Po południu, podczas panelu pt. „Jak nas widzą, tak nas piszą”, o swoich zawodowych doświadczeniach będą mówić dziennikarze, zajmujący się tematyką wojska i obronności. Jednym z prelegentów jest Maciej Chilczuk, zastępca redaktora naczelnego – sekretarz redakcji portalu polska-zbrojna.pl.

W piątek, drugiego dnia warsztatów uczestnicy omówią przede wszystkim potencjał i zagrożenia związane z mediami społecznościowymi. Zadaniem każdej z grup będzie np. opracowanie planu kampanii obejmującej zagadnienia dotyczące m.in. wizerunku żołnierza, komunikacji wewnętrznej oraz efektywnego wykorzystania narzędzi i kanałów komunikacyjnych.

W spotkaniu poświęconym wizerunkowi armii uczestniczą przedstawiciele Centrum Operacyjnego MON, Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych: Generalnego, Operacyjnego, a także Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa WOT, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostek, akademii wojskowych i szkół podoficerskich.