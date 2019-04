Szczęśliwa trzynastka

– Wielu uczestników treningu było bardzo dobrze przygotowanych do zajęć, bardzo się angażowali, część z nich zdaje się mieć na co dzień sporo wspólnego ze sztukami walki – tak o zajęciach, które w ramach „Projektu Wojownik” odbyły się w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego mówi Damian Janikowski. To zapaśnik, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie, zawodnik MMA, a do niedawna żołnierz Wojska Polskiego. – Cieszę się, że mogłem podzielić się z kolegami-żołnierzami swoimi umiejętnościami. Być może część z nich wykorzysta to, czego się nauczyli podczas służby, a jeśli nie, to może chociaż powiedzą, że ciekawie spędzili ten czas – podkreślał.

Aby spotkać się z mistrzem na macie, do Krzesin, gdzie stacjonuje 31 BLT przyjechało 50 osób. Wśród nich był kpr. Paweł Wachsman z 16 Batalionu Remontowego Lotnisk z Jarocina. – Każdy, bez względu na to, czy już trenuje sztuki walki, czy dopiero zaczyna tę przygodę, mógł znaleźć coś dla siebie. Ja specjalizuję się w uderzeniach, a dziś mogłem przypomnieć sobie także techniki, które są stosowane w parterze. To było fajne – mówił po treningu kpr. Paweł Wachsmanz. – Była moc. Prowadzący dał nam niezły wycisk, pot lał się z nas przez niemal całe zajęcia. Ale pewnie przyczynił się do tego fakt, że stawiliśmy się na treningu zaraz po świętach – śmiał się chor. Marcin Michalak z 1 Dywizjonu Lotniczego.

Na 13. edycję wydarzenia przyjechała też silna reprezentacja żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Płk Rafał Miernik, dowódca jednostki wyjaśnia, że wielu żołnierzy, którzy służą w brygadzie, uczestniczyło w operacjach poza granicami kraju podczas misji stabilizacyjnych i pokojowych. – Udział w „Projekcie Wojownik” to także sposób, aby zwrócić uwagę na problemy weteranów i ich rodzin. Wszystkie działania, które powodują, że się o nich mówi są bardzo dobre, dlatego tak chętnie się w nie angażujemy – wyjaśnia.

Z udziału w treningu byli zadowoleni też sami terytorialsi. – Reprezentuję sekcję sportową 12 BOT, na co dzień trenuję zapasy. Cieszę się, że mogłam sprawdzić się także w mieszanych sztukach walki i poznać nowe techniki – mówiła po zajęciach szer. Maja Lemańczyk. – To było ciekawe doświadczenie, bo na co dzień nie mamy możliwości prowadzenia tego typu treningów. Ale kto wie, mamy już sekcję judo, może czas na sekcję MMA? Muszę o tym pomówić z dowódcą – żartował ppor. Sylwester Zugaj, instruktor wychowania fizycznego w 12 BOT.

Jednak zmagania na macie, to nie było jedyne zadanie, które czekało na terytorialsów podczas „Projektu Wojownik”. Bowiem to właśnie oni najwytrwalej licytowali Buzdygana – nagrodę, którą czytelnicy „Polski Zbrojnej” przyznali płk. Szczepanowi Głuszczakowi, organizatorowi wydarzenia. Oficer postanowił przekazać swoje wyróżnienie na aukcję charytatywną. Dzięki wytrwałości żołnierzy WOT, konto Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” zostanie zasilone kwotą ponad 2 tys. zł. Ale to nie wszystko, bo zwycięzcy licytacji postanowili przekazać swoje trofeum na kolejną aukcję, aby pozyskać jeszcze więcej środków dla potrzebujących.– Liczymy na to, że uruchomi to łańcuszek dobra, dzięki któremu rodziny naszych przyjaciół będą zasilane kolejnymi środkami finansowymi – mówił płk Miernik. – To świadczy o tym, że trzynastka, bo jesteśmy na trzynastej edycji wydarzenia, wcale nie musi być pechowa. Aukcja rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu, odbędzie się na moim profilu na Facebooku. Zachęcam do licytacji – dodaje płk Głuszczak.

Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy 13. edycji „Projektu Wojownik” mieli okazję zmierzyć się na macie także z zawodnikiem MMA Krzysztofem Gutowskim. Oprócz tego spotkali się z psychoprofilaktykiem, który wyjaśnił, jak sport pomaga niwelować stres, a także porozmawiali z sędzią walk MMA Piotrem Jaroszem.

„Projekt Wojownik” to cykl zajęć, podczas których weterani trenują sztuki walki pod okiem mistrzów. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, za każdym razem w innej jednostce wojskowej, tak aby mogli w nich uczestniczyć żołnierze z całego kraju. Za każdym razem prowadzi je też inny trener. Dotychczas żołnierze ćwiczyli m.in. pod okiem Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego, Marcina „Polish Zombie” Wrzoska, Przemysława Salety czy Jana Błachowicza.